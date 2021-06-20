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NASA представило победителей конкурса космической 3D-печати
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Сегодня в 13:31

NASA представило победителей конкурса космической 3D-печати

NASA выбрало победителей в конкурсе Vascular Tissue Challenge, который агентство объявило шесть лет назад. Цель проекта — ускорить исследования, которые приведут к созданию искусственных органов, пишет MIT Technology Review.

Победителями оказались команды Winston и WFIRM, обе из Института регенеративной медицины Университета Уэйк-Форест (Северная Каролина, США). Они использовали различные методы 3D-печати для создания выращенной в лаборатории ткани печени, которая удовлетворяла бы всем требованиям NASA и сохраняла при этом свои функции.

Проект кроме востребованности в регенеративной медицине может помочь астронавтам в будущих миссиях в дальний космос. Команда Winston, занявшая первое место, получит денежный приз в размере 300 тысяч долларов, а также возможность отправить свою разработку на Международную космическую станцию, где аналогичные исследования органов уже проводились.

Несмотря на то, что еще должно пройти достаточно много времени, чтобы астронавты могли имплантировать искусственные ткани или есть свои любимые бургеры, созданные на основе биоинженерии, 3D-биопечать уже начинает открывать такие возможности, отмечает MIT Technology Review.

Источник: rb.ru

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