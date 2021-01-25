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NASA планирует открыть космический отель к 2024 году
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Сегодня в 10:36

NASA планирует открыть космический отель к 2024 году

В 2024 году планируют открыть первый космический отель. Проект запустило NASA, его разработкой занимается компания Axiom Space.

Отель будет размещен на орбите в 400 километрах над Землей. По плану в нем будет несколько номеров и лаунж-зона для отдыха и обеда. Помещения спроектированы по дизайну Филипа Старка. Комнаты напоминают капсулы. В них мягкие стены, панорамные окна, мягкий свет и интерактивный экран.

Тем, кто захочет остановиться там, придется пройти 15-недельный курс подготовки и заплатить за проживание около 45 миллионов €. И несколько потенциальных посетителей, говорят, уже есть.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #nasa #космос #отель
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