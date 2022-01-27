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NASA объявило о подготовке новых миссий на Венеру
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Сегодня в 09:12

NASA объявило о подготовке новых миссий на Венеру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о подготовке новых миссий для изучения Венеры.

Американское космическое агентство планирует еще до конца нынешнего десятилетия отправить два новых аппарата к Венере. Они должны быть запущены между 2028 и 2030 годом.

Первая из них — миссия DAVINCI+ будет использовать спускаемый аппарат, который сможет снизиться в атмосферу Венеры. Ожидается, что он проведет точные измерения содержания благородных газов и других веществ, чтобы лучше понять, что случилось с местной атмосферой.

Вторая миссия VERITAS нацелится на топографические исследования планеты. Орбитальный аппарат, оборудованный радаром с синтетической апертурой, сможет заглянуть сквозь плотные облака Венеры и впервые составит трехмерную карту почти всей ее поверхности.

По мнению специалистов, изучение Венеры поможет расширить знания о Земле и космических объектах за пределами Солнечной системы.

Источник: tengrinews.kz

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