NASA объявило о подготовке новых миссий на Венеру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о подготовке новых миссий для изучения Венеры.

Американское космическое агентство планирует еще до конца нынешнего десятилетия отправить два новых аппарата к Венере. Они должны быть запущены между 2028 и 2030 годом.

Первая из них — миссия DAVINCI+ будет использовать спускаемый аппарат, который сможет снизиться в атмосферу Венеры. Ожидается, что он проведет точные измерения содержания благородных газов и других веществ, чтобы лучше понять, что случилось с местной атмосферой.

Вторая миссия VERITAS нацелится на топографические исследования планеты. Орбитальный аппарат, оборудованный радаром с синтетической апертурой, сможет заглянуть сквозь плотные облака Венеры и впервые составит трехмерную карту почти всей ее поверхности.

По мнению специалистов, изучение Венеры поможет расширить знания о Земле и космических объектах за пределами Солнечной системы.

Источник: tengrinews.kz