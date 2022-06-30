Naimi, Profi, EasyTap: как работают приложения для фриланса и сколько там можно заработать

Поговорили с активными пользователями приложений для подработки и узнали, как устроена работа через подобные сервисы.





Жандос Умиралиев, 32 года, город — Астана, менеджер арт-галереи «Колибри», @jq.graphics





О себе

Я работаю менеджером в сфере наружной рекламы. Дополнительно подрабатываю в отрасли графического дизайна. Веду страницы компании в Instagram.

На платформу Naimi.kz пришел почти три года назад. Нашел ее через рекламу в социальных сетях, сразу зарегистрировался. Было удобно подрабатывать онлайн. Пробовал и другие подобные площадки, но здесь заказов больше.

О работе на Naimi.kz

На Naimi.kz я предоставляю услуги графического дизайнера. Создаю эскизы наружной рекламы, логотипы, визитки. Процесс работы построен следующим образом: человек оставляет заявку на какую-либо услугу. Ее видят все специалисты в указанной категории. Далее вы предлагаете свою кандидатуру и сумму оплаты. Если выбрали вас, остается обговорить детали.

Также вам могут написать напрямую. Для этого важно иметь в анкете портфолио, примеры работ и отзывы других клиентов.

В среднем за одну заявку на Naimi.kz я зарабатываю 5000-10 000 тенге. В моем случае создание эскиза занимает час-два времени. За них получаю минимум 5000 тенге. Логотипы стоят дороже — от 10 000 тенге, но и времени на это уходит больше.

Важно иметь в анкете портфолио, примеры работ и отзывы других клиентов

Оплата на площадке обычно проходит напрямую: от клиента к специалисту. Есть также функция «Безопасная оплата». В этом случае все средства проходят через Naimi.kz.

В категории «Дизайнер» специалисты получают по 10-20 заказов в месяц. Эта цифра разнится в зависимости от категории. Самая популярная — «Мастер на час».

Советы начинающим

Начинающим специалистам советую написать как можно больше информации в анкете и выкладывать примеры своих работ. Клиенты смотрят на них в первую очередь. Также важно получать хорошие отзывы.

Ирина Хан, 36 лет, город — Астана, мастер-технололог шугаринга, депиляции SKINS, массажист, @unity_of_body_and_soul





О себе

Я снимаю кабинет в салоне красоты, занимаюсь лечебно-оздоровительным массажем, депиляцией.

О работе на Profi.kz

Я начала работу с площадкой Profi.kz три-четыре месяца назад. Искала сервисы, которые позволяют мастерам находить клиентов. Рассматривала разные варианты. Остановилась именно на Profi.kz, потому что сервис был более продуманным, чем другие. Я также использую для продвижения 2GIS, Naimi.kz и Instagram.

На Profi.kz предоставляю услуги депиляции и разных видов массажа: антицеллюлитного, баночного, огненного. Также провожу обучение на курсе «Шугаринг для себя».

Для начала работы нужно заполнить профиль, настроить фильтры. По ним приходят уведомления о новых заказах. Рассматриваешь условия каждого. Если объявление заинтересовало, нужно заплатить за номер клиента и договориться с ним через приложение или по звонку. Сумма определяется ценой за услугу. У меня самый дорогой номер клиента стоил 250 тенге, самый дешевый — 30 тенге.

Для начала работы нужно заполнить профиль, настроить фильтры

Новые заказы могут приходить и напрямую от клиента. Такое бывает, если у специалиста заполненный аккаунт, есть отзывы и примеры работ.

Стандартная цена за один массаж спины — 8000 тенге. Самое большое количество клиентов в месяц с площадки — шесть человек.

Бывает, что люди оставляют заказы и больше не отвечают. Это связано с тем, что не все привыкли к таким сервисам.

Советы начинающим

Поработайте над профилем, заполните его максимально подробно, укажите свои преимущества.

Относитесь ответственно к перепискам с клиентом: отвечайте как можно быстрее, расписывайте все условия. Также советую брать отзывы — они помогут улучшить вашу работу.

Аяулым Мусульманова, 19 лет, город — Астана, продавец-консультант, @aiaulym.musulmanova

О себе

Я учусь в Евразийском Национальном Университете. В свободное время подрабатываю с помощью EasyTap.

Я знакома с сервисом с момента запуска. Увидела информацию о нем через рекламу в Instagram, сразу подала заявку, зарегистрировалась.

О работе на EasyTap

На первом этапе приложения не было. Мы искали подработку через менеджеров. Они всегда помогали, отвечали на сообщения.

Теперь я работаю в Magnum работником торгового зала. Мы наполняем полки товарами, расставляем ценники, консультируем клиентов.

Не нужно бояться откликаться на заявки

Заявки на услуги могут приходить напрямую специалисту. Также можно самостоятельно искать их на сайте. С помощью EasyTap можно зарабатывать от 10 000 до 50 000 тенге в неделю. В месяц может быть 20-26 заказов.

Советы начинающим

Не нужно бояться откликаться на заявки. Даже если окажетесь на незнакомой работе, вы получите опыт, расширите круг знакомств.

Муратбек Турсунов, 23 года, город — Астана, маркетолог, @mooratbek

О себе

Я работаю в сфере маркетинга более пяти лет. Помогаю малому и среднему бизнесу привлекать клиентов через инструменты интернет-маркетинга. До 2021 года работал маркетологом в архитектурной компании. Теперь занимаюсь фрилансом.

На площадке Profi.kz работаю восемь месяцев. У меня было скептическое отношение к ней, так как здесь собрано слишком много профессий. Думал, что не будет клиентов, но зарегистрировался и не пожалел.

О работе на Profi.kz

Оказываю разные услуги по интернет-маркетингу и не только. Берусь за разработку сайтов и контекстную рекламу в Google. Бывают заказы по дизайну, парсингу и копирайтингу. Однажды был заказ на написание дипломной работы по IT-тематике.

С 2022 года количество заказов на Profi.kz сильно выросло

Profi.kz — стандартная биржа труда вроде Freelancehunter, Upwork или FL. Единственное отличие — необходимость платить за отклик. Вместе с этим отсутствует комиссия.

Клиенты прописывают задачи, рассказывают, какая услуга им нужна. В ответ я отправляю отклик. На одном заказе может быть множество откликов, из которых человек выбирает подходящего специалиста.

С 2022 года количество заказов на Profi.kz сильно выросло. На площадке бывают заказы от бизнесменов, торговцев из маленьких магазинов, представителей промышленных сфер. За последние полгода я выполнил около 20 заказов. Средняя сумма — 50 000 тенге.

Советы начинающим

Рекомендую не лениться и заполнять профиль на все 100%: загрузить лучшие работы, подобрать все подходящие услуги, начать оставлять отклики на заказы.

Чем больше заказов выполните, тем лучше будет ваш рейтинг. Кроме этого, заказчики обращают внимание и на количество отзывов.