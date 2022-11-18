Награждены лучшие директоры по персоналу в Казахстане

В Алматы 16 ноября в рамках юбилейного Kazakhstan HR-forum 2022, который состоялся в десятый раз, прошла церемония награждения победителей номинации The Best HRD. В этот раз форум собрал свыше 300 первых руководителей и HR-директоров отечественных и зарубежных компаний. Организаторами форума выступили компании «Коммеск-Өмір», «Сентрас Коммеск Life» и Kazakhstan Growth Forum.

Номинация The Best HRD за достижения в области управления человеческим капиталом впервые учреждена в 2018 году в рамках платформы Kazakhstan Growth Forum.

В состав Номинационного комитета, определившего лучших HRD, вошли эксперты в области управления персоналом, СЕО и владельцы бизнеса:

— Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum

— Алина Алдамберген, председатель Правления Казахстанской фондовой биржи

— Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter KZ

— Юлия Кусиди, исполнительный директор ЕВРОБАК

— Гульмира Раисова, президент Координационного Совета Ассоциации HR-менеджеров

— Андрей Якунин, директор WE Partners

— Динара Танашева, партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии EY

— Раушан Райсханова, исполнительный директор Евразийской ассоциации корпоративного управления.

При отборе проектов эксперты опирались на такие критерии, как Strong Corporate Culture, High Professional Standards, Talent Management, Learning Experience, Community Impact. Кроме того, при рассмотрении заявленных достижений и проектов экспертами Номинационного комитета принимался во внимание общий уровень развития HR-функций в организации, которую представлял каждый номинант.

В итоге победу одержали топ-5 HR-директоров:

— Ксения Торопова, HRD Kolesa Group

— Берик Битабаров, Главный директор по персоналу Казахтелеком

— Анна Тимофеева, HRD Jusan Bank

— Айнура Кошоева, Chief People Officer TELE2/ALTEL

— Оксана Бондаренко, HRD CCI Казахстан.