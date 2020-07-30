Наездник из Узбекистана стал призером турнира в Германии

23-27 июля в городе Нинбург, Германия, прошел международный турнир по конкуру 32. Nienburg Reiterfest. На этом соревновании честь Узбекистана защищал спортсмен Бекзод Курбанов.

На второй неделе турнира представитель страны соревновался с более 70 наездниками. По итогам соревнований в направлении перепрыжки 135 см наездник Бекзод Курбанов завоевал серебро, а в перепрыжках 140 см удостоился бронзы.

Бекзод Курбанов вышел в финал FEI World Cup 2020, который должен был пройти в США и Лас-Вегасе. Для подготовки к этому престижному соревнованию Бекзод в начале года отбыл в Германию. На сегодняшний день начинают постепенно проводиться спортивные соревнования, и представитель продолжает защищать честь страны.