Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/04c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/04c420679f7119e1bf504780ec240555.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
naezdnik-iz-uzbekistana-stal-prizerom-turnira-v-germanii
Наездник из Узбекистана стал призером турнира в Германии
39
/
/

Сегодня в 10:25

Наездник из Узбекистана стал призером турнира в Германии

23-27 июля в городе Нинбург, Германия, прошел международный турнир по конкуру 32. Nienburg Reiterfest. На этом соревновании честь Узбекистана защищал спортсмен Бекзод Курбанов.

На второй неделе турнира представитель страны соревновался с более 70 наездниками. По итогам соревнований в направлении перепрыжки 135 см наездник Бекзод Курбанов завоевал серебро, а в перепрыжках 140 см удостоился бронзы.

Бекзод Курбанов вышел в финал FEI World Cup 2020, который должен был пройти в США и Лас-Вегасе. Для подготовки к этому престижному соревнованию Бекзод в начале года отбыл в Германию. На сегодняшний день начинают постепенно проводиться спортивные соревнования, и представитель продолжает защищать честь страны.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #узбекистан #узбеки
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанка создала костюмы для итальянской оперы
780
Премьера оперы «Дон Карлос»
363
Ростуризм и TikTok продвинут внутренний туризм
187