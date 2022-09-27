Начинается прием заявок на Центральноазиатский хакатон Tumaris.Hack для девушек-разработчиков

IT Park объявляет о старте приема заявок на участие в Центральноазиатском хакатоне Tumaris.Hack с 26 сентября.

Tumaris.Hack — это онлайн-соревнование для девушек из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В рамках программы участницам предстоит за два дня работы при поддержке менторов разработать прототипы продуктов, решающих социально-экономические задачи.

Проекты должны быть направлены на решение проблем общества и экономики, должны отличаться научной и технологической новизной и работать на стыке различных дисциплин.

Хакатон пройдет по направлениям: FinTech, E-commerce, DeepTech. Заявки на участие можно подать как командные до трех человек, так и индивидуальные.

Мероприятие состоится на русском языке с 4 по 6 ноября в онлайн-формате. Общий призовой фонд хакатона составляет: $8 000 в виде ценных призов.

Зарегистрироваться на участие можно до 1 ноября по ссылке.

Источник: it-park.uz