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Начался отбор стартапов из Узбекистана в акселератор Plug and Play
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Сегодня в 11:00

Начался отбор стартапов из Узбекистана в акселератор Plug and Play

Инновационная платформа Plug and Play запустила первую волну отбора узбекистанских стартапов для своего акселератора. Местными партнерами выступают «Алокабанк» и Aloqa Ventures.

После начала работы платформа отберет самые перспективные стартапы, которые будут участвовать в ее акселерационных программах для поддержки их роста. Кроме того, им помогут наладить связи с крупными компаниями.

Особое внимание уделяется проектам в сферах финтех и страхования, обучения и корпоративных технологий.

Подать заявку в акселератор можно на сайте Plug and Play. Обучение будет вестись на английском языке.

Источник: spot.uz

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#стартап #технологии #узбекистан #акселератор #plugandplay
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