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Началась продажа билетов на первые рейсы из Туркестана в Стамбул
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Сегодня в 10:31

Началась продажа билетов на первые рейсы из Туркестана в Стамбул

21 марта авиакомпания Fly Arystan планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан — Стамбул — Туркестан.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю с поэтапным увеличением до 7 рейсов в неделю.

Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Источник: daily.afisha.ru

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#путешествия #турция #туркестан #стамбул #flyarystan
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