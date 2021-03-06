Началась продажа билетов на первые рейсы из Туркестана в Стамбул

21 марта авиакомпания Fly Arystan планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан — Стамбул — Туркестан.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю с поэтапным увеличением до 7 рейсов в неделю.

Стоимость билетов начинается от 39 999 тенге. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Источник: daily.afisha.ru