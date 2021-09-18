На заводе Kia появился новый сотрудник — четвероногий робот

Ориентируется в пространстве робот благодаря встроенному тепловизору и 3D-лидару, которые позволяют распознавать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара.
Также он может перемещаться в узких пространствах и вести наблюдение в слепых зонах, недоступных человеческому глазу.
Решения робот принимает на основе данных автономной навигации и искусственного интеллекта с машинным обучением. Также им можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, на которой в прямом эфире показаны его перемещения.
Источник: rb.ru