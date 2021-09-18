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На заводе Kia появился новый сотрудник — четвероногий робот
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Сегодня в 10:51

На заводе Kia появился новый сотрудник — четвероногий робот

Компания Hyundai вместе с Boston Dynamics представили первый совместный проект — Factory Safety Service Robot. Робота запускают в тестовом режиме на заводе Kia в Южной Корее.

Ориентируется в пространстве робот благодаря встроенному тепловизору и 3D-лидару, которые позволяют распознавать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара.

Также он может перемещаться в узких пространствах и вести наблюдение в слепых зонах, недоступных человеческому глазу.

Решения робот принимает на основе данных автономной навигации и искусственного интеллекта с машинным обучением. Также им можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, на которой в прямом эфире показаны его перемещения.

Источник: rb.ru

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#охрана #робот #hyundai #kia #bostondynamics
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