На YouTube появится функция платных образовательных курсов

Сервис запускает встраиваемый видеоплеер для образовательных приложений. В нем не будет рекламы, внешних ссылок и рекомендаций. Такой плеер без рекомендательного алгоритма YouTube будет полезен для учителей и учащихся.

Доступ к новому плееру будет открыт избранным партнерам, в число которых входят такие образовательные технологические компании, как EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

Также появились и новые инструменты для создания образовательного контента на платформе. Например, у авторов будет возможность взимать плату со зрителей за свои видео. Начать создавать бесплатные и платные курсы с плейлистами в YouTube можно будет со следующего года. Пока — только для аудитории США и Южной Кореи.

Кроме того, функционал дополнили викторины. Авторы смогут установить их на вкладке сообщества своего канала. Они будут связаны с создаваемым ими образовательным контентом. YouTube представит викторины в бета-версии в ближайшие месяцы.

Источник: bluescreen.kz