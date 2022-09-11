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На YouTube появится функция платных образовательных курсов
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Сегодня в 10:39

На YouTube появится функция платных образовательных курсов

Сервис запускает встраиваемый видеоплеер для образовательных приложений. В нем не будет рекламы, внешних ссылок и рекомендаций. Такой плеер без рекомендательного алгоритма YouTube будет полезен для учителей и учащихся.

Доступ к новому плееру будет открыт избранным партнерам, в число которых входят такие образовательные технологические компании, как EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

Также появились и новые инструменты для создания образовательного контента на платформе. Например, у авторов будет возможность взимать плату со зрителей за свои видео. Начать создавать бесплатные и платные курсы с плейлистами в YouTube можно будет со следующего года. Пока — только для аудитории США и Южной Кореи.

Кроме того, функционал дополнили викторины. Авторы смогут установить их на вкладке сообщества своего канала. Они будут связаны с создаваемым ими образовательным контентом. YouTube представит викторины в бета-версии в ближайшие месяцы.

Источник: bluescreen.kz

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