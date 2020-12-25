На YouTube-канале Astana Hub состоялась премьера короткометражного фильма UYA

Фильм рассказывает историю ребенка, который отказывается от собственных родителей. Ради этого он обращается в организацию, которая занимается защитой несовершеннолетних детей от какого-либо влияния или давления со стороны родителей, а также помогает им найти новых.

Поэтому, пока сын занят поиском достойной замены своих родителей, к их семье принудительно прикрепляют специалиста, который отвечает за родительский рейтинг, по результатам которого будет принято окончательное решение о родительских правах.

В ролях: Берик Айтжанов, Ақбота Рахат, Айнур Ниязова⠀

Режиссеры: Айторе Жолдаскали, Ергазы Бегиликов.

Источник: @astana_hub