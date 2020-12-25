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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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На YouTube-канале Astana Hub состоялась премьера короткометражного фильма UYA
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Сегодня в 11:34

На YouTube-канале Astana Hub состоялась премьера короткометражного фильма UYA

Фильм рассказывает историю ребенка, который отказывается от собственных родителей. Ради этого он обращается в организацию, которая занимается защитой несовершеннолетних детей от какого-либо влияния или давления со стороны родителей, а также помогает им найти новых.

Поэтому, пока сын занят поиском достойной замены своих родителей, к их семье принудительно прикрепляют специалиста, который отвечает за родительский рейтинг, по результатам которого будет принято окончательное решение о родительских правах.

В ролях: Берик Айтжанов, Ақбота Рахат, Айнур Ниязова⠀

Режиссеры: Айторе Жолдаскали, Ергазы Бегиликов.

Источник: @astana_hub

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