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На выставке в Лондоне были представлены туристический потенциал и культура Узбекистана
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Сегодня в 10:00

На выставке в Лондоне были представлены туристический потенциал и культура Узбекистана

Софи Ибботсон, посол туризма Узбекистана, приняла участие в Destinations the Holiday & Travel Show 2023, которая стартовала 2 февраля в лондонском выставочном центре «Олимпия».

Большой интерес у европейских туристов вызвали последние реформы в сфере туризма, имеющиеся возможности, упрощенные визовые вопросы, авиаперелеты, новые туристические объекты.

Также на выставке представлены компании из Великобритании, занимающиеся отправкой туристов в Узбекистан: Audley Travel, Cox & Kings, Exodus, Explore.

Под стендом британского издательства Bradt Guides, специализирующегося на туризме, состоялась выставка туристических путеводителей My Uzbekistan va Karakalpakstan.

Destinations the Holiday & Travel Show 2023 — это крупное туристическое мероприятие в Великобритании. Мероприятие объединяет более 200 ведущих и специализированных независимых туристических брендов, в том числе более 100 туроператоров, гостиничных сетей и так далее.

Источник: uzdaily.uz

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#туризм #узбекистан #выставка #мероприятия #великобритания
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