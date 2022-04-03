Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
na-ulicah-myunhena-poyavyatsya-avtobusy-s-solnechnymi-panelyami
На улицах Мюнхена появятся автобусы с солнечными панелями
50
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:54

На улицах Мюнхена появятся автобусы с солнечными панелями

Немецкая компания Sono Motors — разработчик и будущий производитель солнцемобилей Sion — совместно с городской транспортной организацией Мюнхена выпустит на опытные маршруты города пассажирский автобусный прицеп с солнечными панелями на крыше. Панели на крыше позволят сэкономить топливо и снизить выбросы CO2 в атмосферу. Воздух в городе станет чище, а затраты на эксплуатацию и обслуживание снизятся.

Солнечная система прицепа представляет собой 20 гибких панелей на крыше общей площадью 12 м2. Максимальная мощность панелей достигает 2000 Вт, в качестве буфера служит 24-вольтовый аккумулятор.

Источник: 3dnews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#автобус #технологии #экология #мюнхен #солнечнаяэнергия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Астанчан приглашают посмотреть прямую трансляцию Чемпионата мира
898
Kaspi Жұма пройдет 20 и 21 июля
2321
Netflix запустил русскоязычную версию
985
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.