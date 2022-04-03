На улицах Мюнхена появятся автобусы с солнечными панелями

Немецкая компания Sono Motors — разработчик и будущий производитель солнцемобилей Sion — совместно с городской транспортной организацией Мюнхена выпустит на опытные маршруты города пассажирский автобусный прицеп с солнечными панелями на крыше. Панели на крыше позволят сэкономить топливо и снизить выбросы CO2 в атмосферу. Воздух в городе станет чище, а затраты на эксплуатацию и обслуживание снизятся.

Солнечная система прицепа представляет собой 20 гибких панелей на крыше общей площадью 12 м2. Максимальная мощность панелей достигает 2000 Вт, в качестве буфера служит 24-вольтовый аккумулятор.

Источник: 3dnews.ru