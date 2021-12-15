На связи село. Как молодые казахстанцы живут и работают в поселке Жолымбет

Телефонная связь и интернет — это то, без чего сложно представить жизнь человека в любой точке мира. Компания «Казахтелеком» проводит интернет в селах, чтобы каждый казахстанец, независимо от места жительства, был на связи и имел выход в интернет. Мы решили узнать, как живут наши соотечественники в селах и, конечно, как обстоят дела со связью.



Продолжаем наш спецпроект в селе Жолымбет, которое находится в 120 километрах от города Нур-Султан.





Марина Боровикова, методист

О себе

Я родом из Ерейментау, где жила до 2006 года. После чего я три года училась в лицее, в городе Степногорск и там же познакомились с будущим супругом. В первый раз я приехала в Жолымбет, чтобы познакомиться с родственниками мужа, а во второй — осталась здесь навсегда.

Когда я увидела открытый карьер в Жолымбете, сильно удивилась — это было очень красиво и захватывающе. Позже его загородили.

Сейчас я мама двоих детей и уже десять лет работаю в местном садике.

О селе

Поселок образовался еще в период СССР, в 1932 году. Местные рассказывают, что один мужчина-пастух ехал на лошади и нашел самородок, а в нем оказалось золото. С тех пор здесь добывают золото.

Всего в Жолымбете живет более 5000 человек, из них 1000 работает на руднике.

В 2009 году здесь не было ни освещения, ни нормальных дорог. Совсем недавно проложили асфальт, провели освещение, привели в порядок продуктовые магазины и открылось много бутиков с одеждой.

В Жолымбете мне нравится то, что здесь живут доброжелательные люди, которые всегда помогут, пойдут навстречу. Единственное, чего здесь не хватает, это красивой природы: лесов, озер и рек.





О работе

По первому образованию я организатор детского досуга, также у меня есть диплом Кокшетауского колледжа «Академия Кокше» по специальности «Дошкольное образование».

В садике я занимаюсь воспитанием детей, организацией мероприятий и закаливающими процедурами. Мы с ними находимся здесь почти весь день, поэтому для нас это второй дом.

Всего у нас шесть групп: три казахские и три русские. Я работаю в старшей группе, с детьми от четырех до пяти лет. В конце года выпущу деток и перейду в среднюю группу.

О связи

Поселок развивается, и связь с интернетом тоже стали работать качественней. Меня это радует, потому что мои родные находятся далеко. Но, несмотря на это, мы можем легко общаться и всегда быть на связи. Благодаря видеозвонкам в WhatsApp или Skype можно увидеть близкого человека, почувствовать его эмоции, настроение.

Проблемы со связью бывают только из-за погодных условий, например, когда бураны.

Интернет также необходим по работе. Мне как методисту на почту постоянно приходят письма, и я часто прохожу обучение, повышение квалификации. Буквально пару недель назад я получила награду — «Лучший педагог» от Международного центра развития Be Clever.

Меня устраивает жизнь в поселке, у нас спокойно, нет шума и суеты, никто никуда не торопится. Особенно понимаю это, когда возвращаюсь после поездки из столицы, где всегда шум и гам.





Галия Ахметжанова, 30 лет, педагог

О себе

Раньше я жила в городе Нур-Султан, но в 2006 году мы с семьей решили переехать в Жолымбет. Нам повезло, что здесь уже жили наши родственники и друзья. Я и раньше приезжала сюда навестить бабушку с дедушкой, поэтому поселок был мне знаком.

О селе

За последние годы наш поселок изменился до неузнаваемости. С приходом нового акима стала развиваться инфраструктура: отремонтировали дороги, отдельные здания, появилось центральное водоснабжение и хороший интернет. Особенно сильно видна разница людям, которые жили здесь ранее и иногда приезжают сюда.

Сейчас проблема поселка в том, что у нас мало развлечений для взрослых и не хватает кружков и секций для детей. Поэтому жолымбетцы частенько ездят отдыхать в столицу или, если нужно что-то купить. Ехать недалеко, дорога нормальная.

Жолымбет славится золотом и многие сельчане работают на руднике. Поэтому компания, которая арендует рудник, помогает в благоустройстве поселка. Например, они установили детские площадки и оборудовали несколько кабинетов для занятий робототехникой в местной школе.

Мне нравится умиротворенность нашего поселка и люди. Нет суеты, если возникают общие проблемы, мы решаем их на Совете ветеранов.









О работе

Я работаю педагогом уже восемь лет. Это мое призвание, я ни одной минуты жизни не пожалела о своем выборе.

Наш детский сад рассчитан на 150 деток. Но из-за пандемии сейчас садик посещает только 50% детей.

В мои обязанности входит обучение, воспитание детей, охрана их жизни и здоровья, проведение мероприятий. Также учителям важно постоянно обучаться и получать новые знания, обогащаться и расширять кругозор.

О связи

В прошлом году из-за пандемии мы полностью перешли на дистанционный формат обучения. Первое время было непривычно и педагогам, и родителям, и детям. Но мы, как и все люди на Земле, старались посредством связи поддерживать связь, общаться и давать детям знания.

Раньше на обучение мы ездили в Кокшетау, а благодаря хорошей связи в прошлом и этом году, занимались онлайн посредством Zoom и WhatsApp. Это удобно, можно не уезжать от семьи и детей.

В Жолымбете продвинутое население, многие активно делают заказы на маркетплейсах Joom, AliExpress и Wildberries.

Я не хочу жить в городе и ни на что не променяю тишину, спокойствие и размеренную жизнь.







