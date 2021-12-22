На связи село. Как молодые казахстанцы живут и работают в поселке Бестобе

Телефонная связь и интернет — это то, без чего сложно представить жизнь человека в любой точке мира. Компания «Казахтелеком» с четвертого квартала 2018 года начала реализовывать проект по обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов страны по технологии ВОЛС. Цель — сделать так, чтобы каждый казахстанец, независимо от места жительства, был на связи и имел выход в интернет. Всего в рамках этого проекта проложили больше 14,5 тысячи километров линий связи. Это позволило обеспечить широкополосным доступом 828 сельских населенных пунктов страны, где были подключены 2496 государственных учреждений.

Мы решили узнать, как живут наши соотечественники в селах и, конечно, как обстоят дела со связью. Продолжаем наш спецпроект в селе Бестобе, которое находится в 225 километрах от города Нур-Султан.





Ибрагим Хабиден, 26 лет, специалист по работе с персоналом





О себе

Я родился и вырос в Бестобе. Учился в столичном «Торгово-экономическом колледже», а затем окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова. После учебы вернулся в родной поселок, потому что хотел получить опыт именно здесь и привнести пользу односельчанам.

О селе

Наш поселок один из самых крупных в Казахстане, население которого около 7000 человек. Здесь находится одно из трех крупных месторождений золота в Акмолинской области. Поэтому большинство молодежи работает на шахтах. Также молодые специалисты трудятся в школах, детских садах, пожарной части, полиции и так далее.





Гордимся тем, что среди односельчан много выдающихся личностей. Например, композитор и писатель Кенжебай Бекбаев, многочисленные спортсмены, которые занимают призовые места в разных видах спорта.

Летом в наши края приезжают из других сел и даже городов, чтобы увидеть каньон Бестобе.

Я люблю Бестобе, наш поселок развивается с каждым годом все больше и больше. Дороги ремонтируют, уличное освещение проводят, с водоснабжением проблем нет. Есть Дом культуры и все условия для развития детей: кружки, секции, зимой — хоккейный корт.

О работе





Моя первая должность в Бестобе — ведущий специалист в нашем акимате. Это был интересный и познавательный опыт, благодаря которому я лучше узнал поселок и его жителей. В течение трех лет я занимался всеми вопросами, связанными с жизнедеятельностью поселка и населением. Также мы помогали малоимущим семьям, оказывали им социальную и иную помощь. Через год меня повысили до главного специалиста. Сейчас работаю специалистом по работе с персоналом в филиале «Рудника Бестобе».

О связи





Еще пять лет назад в селе была плохая связь, а интернет был только на предприятиях. Но за 2019-2020 годы, благодаря проекту по обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов страны по технологии ВОЛС, все изменилось и сейчас у нас хорошая связь. Интернет есть практически в каждом доме и легко можно связаться с близкими или позвонить по работе. Почти все жители и предприятия поселка являются абонентами компании «Казахтелеком», которая в прошлом году обеспечила бестобинцев широкополосным доступом в интернет.

В наше время без связи жить сложно. Возможность выхода в интернет стала для нас нормой. Поэтому здорово, что в Бестобе люди могут легко выполнять рабочие задачи, получать актуальную информацию, новости, смотреть фильмы онлайн и даже заниматься бизнесом, не выходя из дома. Это удобно.



Гүльжиян Кинаш, 25 лет, ведущий специалист





О себе

Моя малая Родина — поселок Бестобе, где и прошли мое детство и юность. Здесь живут почти все мои родственники. Я получила высшее образование в городе Нур-Султан, отучилась на менеджера в Казахском университете технологии и бизнеса.

О селе





Градообразующее предприятие нашего поселка — ГМК «Казахалтын», где и работает большинство сельчан. Рудник работает с 1930-х годов.

Ближайший от нас город — Степногорск, расстояние до которого всего 90 километров.

Мне нравится жить в поселке. Считаю, что у нас намного больше плюсов, чем в городе. Чистый воздух, отсутствие суеты.

О работе





Я — ведущий специалист в Аппарате акима поселка Бестобе. В мои обязанности входит предоставление населению государственных услуг, сбор налогов и ведение документации. У нас дружный коллектив, каждый готов прийти на помощь коллеге, если есть такая необходимость.

О связи

В поселке все отлично со связью и интернетом, работает 4G. Меня это радует, потому что связь мне необходима по работе. К примеру, к нам в акимат часто приходят пенсионеры, которым мы помогаем получать разные услуги онлайн, на сайте электронного правительства РК eGov. Это экономит время и средства моих односельчан. Ведь теперь не нужно никуда ехать за элементарными справками и другими документами.







В карантин мы также продолжали работать, а дети — учиться, потому что все государственные учреждения, включая школы подключены к линиям связи. Классно, что и у сельчан есть такие же возможности, как и у горожан.

Жизнь в современном мире сложно представить без интернета, онлайн-магазинов и доставки. Поэтому мне нравится, что я могу делать покупки на разных сайтах и заказывать доставку прямо в Бестобе.