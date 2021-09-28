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На побережье Каспийского моря прошел Финал открытого Кубка РК по триатлону
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Сегодня в 09:30

На побережье Каспийского моря прошел Финал открытого Кубка РК по триатлону

Первыми гонку начали мужчины категорий Elite и U23. Подиум заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22.

В категории спортсменов до 23 лет с абсолютным превосходством над соперниками золото завоевал Дарын Конысбаев с результатом 2:07:06. Стоит отметить, что Дарын показал лучшее время дня на дистанции. Алматинец Кирилл Рожков, уступивший лидеру более 5 минут, стал обладателем серебра. Тройку замкнул Ерасыл Аманжолов со временем 2:15:13.

У девушек первые места заняли спортсменки из Алматы: у «элиты» — Дарья Бычкова, а в категории U23 — Юлия Озерова.

У юношей весь пьедестал заняли алматинские спортсмены: Александр Тен на первом месте, Егор Крупяков на втором и Даниил Породнов на третьем. Подиум девушек заняли представительницы юга: Хафиза Гултураева финишировала первой, Аружан Аманжолова второй.

Все результаты доступны на www.triathlon.org.kz.


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