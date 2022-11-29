На площадке МФЦА запущен Национальный цифровой карьерный центр

В Казахстане запущен пилотный проект «Национальный цифровой карьерный центр» на площадке Международного финансового центра «Астана». Его цель — системно подготавливать студентов к трудоустройству.
В Национальном цифровом карьерном центре будет создана единая база данных студентов вузов, к которой будет централизованный доступ у работодателей и государственных органов. Также в проекте будет обучающий контент для студентов и вузов, центр будет собирать, обрабатывать и анализировать данные.
Национальный цифровой карьерный центр станет полностью цифровым, универсальным инструментом для содействия трудоустройству студентов, поможет усилить программы по карьерному ориентированию, а также сформировать у выпускников объективное понимание будущей профессии, требований местного и международного рынков труда.
Первыми участниками проекта стали:
— Восточно-Казахстанский университет им. С.Аманжолова
— Павлодарский педагогический университет
— Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева
— Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова,
— Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.Сатпаева
— Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева.
Источник: digitalbusiness.kz