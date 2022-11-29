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На площадке МФЦА запущен Национальный цифровой карьерный центр
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Сегодня в 09:39

На площадке МФЦА запущен Национальный цифровой карьерный центр

В Казахстане запущен пилотный проект «Национальный цифровой карьерный центр» на площадке Международного финансового центра «Астана». Его цель — системно подготавливать студентов к трудоустройству.

В Национальном цифровом карьерном центре будет создана единая база данных студентов вузов, к которой будет централизованный доступ у работодателей и государственных органов. Также в проекте будет обучающий контент для студентов и вузов, центр будет собирать, обрабатывать и анализировать данные.

Национальный цифровой карьерный центр станет полностью цифровым, универсальным инструментом для содействия трудоустройству студентов, поможет усилить программы по карьерному ориентированию, а также сформировать у выпускников объективное понимание будущей профессии, требований местного и международного рынков труда.

Первыми участниками проекта стали:

— Восточно-Казахстанский университет им. С.Аманжолова

— Павлодарский педагогический университет

— Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева

— Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова,

— Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.Сатпаева

— Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева.

Источник: digitalbusiness.kz

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#астана #казахстан #молодежь #мфца #трудоустройство
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