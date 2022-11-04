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На платформе Steam появился казахский язык
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Сегодня в 10:22

На платформе Steam появился казахский язык

В системе поиска по играм в Steam появились новые языки. Теперь пользователям доступны игры на более чем 100 языках.

Помимо казахского, геймерам стали доступны белорусский, индонезийский, словацкий, малайский, арабский, иврит, сербский, хинди и многие другие языки. Пользователь может выбрать один основной язык и неограниченное количество дополнительных.

Для изменения настроек языка, нужно открыть меню аккаунта и нажать на кнопку «Подробнее». Основной язык — это язык интерфейса, текстовых описаний игр, пользовательского контента. Дополнительные можно использовать при поиске игр на этих языках.

Источник: informburo.kz

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