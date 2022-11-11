На Netflix выйдет рождественская короткометражка «Босс-молокосос»

В сети появился трейлер рождественского спецвыпуска мультфильма «Босс-молокосос». Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix 6 декабря.

Мультфильм расскажет о встрече главного героя с Санта-Клаусом, с которым, как окажется, он уже сотрудничал в прошлом. Отношения мальчика с будущим зимним волшебником, судя по ролику, не сложились.

Над фильмом «Босс-молокосос. Рождественский бонус» работали те же актеры, что участвовали в полнометражных лентах. К своим ролям вернулись Джей Пи Карлиак, Пирс Ганьон, Хоп Леви, Дэвид Коллинз. Санта-Клауса озвучил Джордж Лопес.

Источник: daily.afisha.ru