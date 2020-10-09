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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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На Лондонской фондовой бирже рыночную капитализацию Kaspi.kz оценили в $6.5 млрд
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Сегодня в 12:33

На Лондонской фондовой бирже рыночную капитализацию Kaspi.kz оценили в $6.5 млрд

Размещение будет проходить в диапазоне от $28,5 до $33,75. Таким образом, рыночная капитализация Kaspi составит около $6,5 млрд. Общий размер сделки будет варьироваться от $742 млн до $879 млн.

В сентябре этого года Kaspi.kz опубликовал информацию об ожидаемом IPO на LSE.

Источник: lsm.kz
Источник фотографии: tengrinews.kz

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#казахстан #бизнес #банк #kaspi
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