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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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На кого подписаться тем, кто хочет быть в курсе новостей IT-сферы Казахстана
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Сегодня в 13:50

На кого подписаться тем, кто хочет быть в курсе новостей IT-сферы Казахстана

Багдат Мусин

@bagdatmussin

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. На своих страницах в социальных сетях делится последними новостями из сферы ИТ в Казахстане. Причем информация в его постах подается на двух языках: казахском и русском.

Рамиль Мухоряпов

@rrm777

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Основатель и совладелец одного из крупнейших ИТ-холдингов в Казахстане — Chocofamily Holding. В Инстаграме на странице Рамиля можно увидеть посты о событиях, которые происходят в его проектах, а также анализ и собственные мысли Рамиля в отношении актуальных вопросов.

Арман Сулейменов

@armansu

facebook

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Выпускник Purdue University и Princeton University. ИТ-предприниматель, который известен своими проектами — Hora.AI, N17R, Zero To One Labs, Imbra и онлайн-школа подготовки профессиональных разработчиков @nfactorial.school. В Инстаграме Арман делится новостями из ИТ-сферы, своими мыслями и наблюдениями, а также полезной информацией о том, как быстро и качественно освоить ИТ-специальность.

Алексей Ли

@alexnomad

facebook

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Алексей Ли — соучредитель Arbuz.kz — онлайн-супермаркета с экспресс-доставкой, а также нового международного бренда Pinemelon.com. На своих страницах в социальных сетях Алексей рассказывает о своих проектах, делится историями из жизни, пишет о книгах, которые читает, и комментирует актуальные события.

Александр Дорошенко

@dalife_

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Сооснователь и директор по развитию холдинга Wooppay, инициатор проекта «Терриконовая долина». Александр пишет о том, как развивается проект, о своей работе, путешествиях и встречах. Вместе с тем на его странице можно найти полезную информацию, новости и комментарии на актуальные темы.

Astana Hub

@astana.hub

Astana Hub — это международный технопарк ИТ-стартапов и ядро стартап-экосистемы Казахстана. На страницу технопарка стоит подписаться, чтобы быть в курсе, какие запускаются программы развития, акселерации, какие события происходят в ИТ и какие новые возможности появляются для представителей этой сферы.

Telegram-канал @thetechkz

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Канал об IT, технологиях и диджитал. Автор — IT-обозреватель Марат Шакен. На канале можно найти информацию о новых приложениях и проектах, различные полезные обзоры, а также почитать интервью с экспертами и разработчиками.

«Терриконовая долина»

@terriconvalley

«Терриконовая долина» — это проект по превращению Караганды в ИТ-столицу Казахстана. На странице проекта постоянно публикуются анонсы мероприятий для ИТ-стартапов: вебинары, семинары, конкурсы, митапы, офлайн-встречи и другое. Также можно найти посты с полезной информацией о книгах, YouTube-каналах и бесплатных курсах.

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