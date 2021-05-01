На кого подписаться тем, кто хочет быть в курсе новостей IT-сферы Казахстана

Багдат Мусин
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. На своих страницах в социальных сетях делится последними новостями из сферы ИТ в Казахстане. Причем информация в его постах подается на двух языках: казахском и русском.
Рамиль Мухоряпов
Основатель и совладелец одного из крупнейших ИТ-холдингов в Казахстане — Chocofamily Holding. В Инстаграме на странице Рамиля можно увидеть посты о событиях, которые происходят в его проектах, а также анализ и собственные мысли Рамиля в отношении актуальных вопросов.
Арман Сулейменов
Выпускник Purdue University и Princeton University. ИТ-предприниматель, который известен своими проектами — Hora.AI, N17R, Zero To One Labs, Imbra и онлайн-школа подготовки профессиональных разработчиков @nfactorial.school. В Инстаграме Арман делится новостями из ИТ-сферы, своими мыслями и наблюдениями, а также полезной информацией о том, как быстро и качественно освоить ИТ-специальность.
Алексей Ли
Алексей Ли — соучредитель Arbuz.kz — онлайн-супермаркета с экспресс-доставкой, а также нового международного бренда Pinemelon.com. На своих страницах в социальных сетях Алексей рассказывает о своих проектах, делится историями из жизни, пишет о книгах, которые читает, и комментирует актуальные события.
Александр Дорошенко
Сооснователь и директор по развитию холдинга Wooppay, инициатор проекта «Терриконовая долина». Александр пишет о том, как развивается проект, о своей работе, путешествиях и встречах. Вместе с тем на его странице можно найти полезную информацию, новости и комментарии на актуальные темы.
Astana Hub
Astana Hub — это международный технопарк ИТ-стартапов и ядро стартап-экосистемы Казахстана. На страницу технопарка стоит подписаться, чтобы быть в курсе, какие запускаются программы развития, акселерации, какие события происходят в ИТ и какие новые возможности появляются для представителей этой сферы.
Telegram-канал @thetechkz
Канал об IT, технологиях и диджитал. Автор — IT-обозреватель Марат Шакен. На канале можно найти информацию о новых приложениях и проектах, различные полезные обзоры, а также почитать интервью с экспертами и разработчиками.
«Терриконовая долина»
«Терриконовая долина» — это проект по превращению Караганды в ИТ-столицу Казахстана. На странице проекта постоянно публикуются анонсы мероприятий для ИТ-стартапов: вебинары, семинары, конкурсы, митапы, офлайн-встречи и другое. Также можно найти посты с полезной информацией о книгах, YouTube-каналах и бесплатных курсах.