На кого подписаться, чтобы быть в курсе того, что происходит в Алматы и Нур-Султане

Полезные аккаунты для жителей Алматы и Нур-Султана, откуда можно узнать последние новости и найти полезные рекомендации.





Алматы





Потрясающе атмосферные снимки нашего тёплого города. Пишут о явлениях, мимо которых нельзя пройти, не сфотографировав.





Город24 — микро-медиа о самом лучшем в городе. На странице всегда актуальная и полезная информация для активных и современных горожан. Также у медиа есть классный формат видеообзора «Не как у всех», где ведущий показывает и рассказывает о том, что уникального и необычного есть у столичных компаний.





Знаменитый эко-активист или как называет себя Аида «живой эко-справочник». В блоге делится наводками, куда сдавать ненужные вещи на переработку, шнуры, зарядки, батарейки. Как сортировать мусор, где покупать натуральные косметику и как не вредить городу и планете.





Первый независимый театр Казахстана. В репертуаре театра - современная мировая драматургия, авторские спектакли, актуальная интерпретация классики. Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех событий этого необычного театра.





Борис Климов — архитектор по образованию и талантливый скульптор. Занимается созданием объемных, легких скульптур. В его аккаунте, вы можете наблюдать за процессом создания различных скульптур, которые потом можете встретить в городе.





Нур-Султан





Ерлан — городской блогер, модератор групп в Facebook «Астана — Что? Где? Когда?» и Food and drinks. В Instagram блогер выкладывает снимки столицы и пишет о различных событиях в городе.





Город24 — микро-медиа о самом лучшем в городе. На странице всегда актуальная и полезная информация для активных и современных горожан. Также ведущий Аскар ведет видеообзоры «Не как у всех» и показывает, что уникального и необычного есть у столичных компаний.





Театр «Астана Опера» и Astana ballet, @astana_opera и @astanaballet

Подпишитесь, чтобы быть в курсе предстоящих мероприятий. Также, благодаря аккаунтам, вы сможете поближе познакомиться с артистами, узнать о работе театров и заглянуть за кулисы.









ТРК активно ведет аккаунт, рассказывает о всех новинках, предстоящих событиях и конкурсах. Плюс ко всему, в сторис проводит различные, интересные викторины.









У вуза стильный и познавательный блог. Здесь вы будете в курсе всех новостей и событий, а также подтяните английский.









Владислав делится завораживающими снимками и видео нашего города. Раскрывает секреты съемок, фишки фотографов на примере фото и видео столицы.





Карта Казахстана «Атамекен», @atamekenmap





Аккаунт единственного в Казахстане музея под открытым небом. На своей странице делятся интересными фактами из истории нашего города, биографиями интересных личностей. Выкладывают фотографии миниатюрных копий ландшафтных и архитектурных достопримечательностей государства. Познавательный аккаунт для каждого гражданина нашей страны.





Фотография на обложке: @dots_foto