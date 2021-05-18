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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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На кого подписаться, чтобы быть в курсе того, что происходит в Алматы и Нур-Султане
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Вчера в 20:52

На кого подписаться, чтобы быть в курсе того, что происходит в Алматы и Нур-Султане

Полезные аккаунты для жителей Алматы и Нур-Султана, откуда можно узнать последние новости и найти полезные рекомендации.


Алматы


Городской дневник, @almatizmy


Потрясающе атмосферные снимки нашего тёплого города. Пишут о явлениях, мимо которых нельзя пройти, не сфотографировав.


Город 24, @gorod24_almaty


Город24 — микро-медиа о самом лучшем в городе. На странице всегда актуальная и полезная информация для активных и современных горожан. Также у медиа есть классный формат видеообзора «Не как у всех», где ведущий показывает и рассказывает о том, что уникального и необычного есть у столичных компаний.


Аида Алимбекова, @aida_alimbekova


Знаменитый эко-активист или как называет себя Аида «живой эко-справочник». В блоге делится наводками, куда сдавать ненужные вещи на переработку, шнуры, зарядки, батарейки. Как сортировать мусор, где покупать натуральные косметику и как не вредить городу и планете.


ARTиШОК, @artishock_theatre


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Первый независимый театр Казахстана. В репертуаре театра - современная мировая драматургия, авторские спектакли, актуальная интерпретация классики. Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех событий этого необычного театра.


Борис Климов, @borisklimov


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Борис Климов — архитектор по образованию и талантливый скульптор. Занимается созданием объемных, легких скульптур. В его аккаунте, вы можете наблюдать за процессом создания различных скульптур, которые потом можете встретить в городе.



Нур-Султан


Ерлан Сакенов, @yerlansakenov


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Ерлан — городской блогер, модератор групп в Facebook «Астана — Что? Где? Когда?» и Food and drinks. В Instagram блогер выкладывает снимки столицы и пишет о различных событиях в городе.


Город 24, @gorod24_astana


Город24 — микро-медиа о самом лучшем в городе. На странице всегда актуальная и полезная информация для активных и современных горожан. Также ведущий Аскар ведет видеообзоры «Не как у всех» и показывает, что уникального и необычного есть у столичных компаний.


Театр «Астана Опера» и Astana ballet, @astana_opera и @astanaballet


photo_2021-05-17 18.47.55.jpeg

Подпишитесь, чтобы быть в курсе предстоящих мероприятий. Также, благодаря аккаунтам, вы сможете поближе познакомиться с артистами, узнать о работе театров и заглянуть за кулисы.


Хан Шатыр, @khanshatyr


ТРК активно ведет аккаунт, рассказывает о всех новинках, предстоящих событиях и конкурсах. Плюс ко всему, в сторис проводит различные, интересные викторины.


Nazarbaev University, @nuedukz


У вуза стильный и познавательный блог. Здесь вы будете в курсе всех новостей и событий, а также подтяните английский.


Владислав Воднев, @vladbek


Владислав делится завораживающими снимками и видео нашего города. Раскрывает секреты съемок, фишки фотографов на примере фото и видео столицы.


Карта Казахстана «Атамекен», @atamekenmap


Аккаунт единственного в Казахстане музея под открытым небом. На своей странице делятся интересными фактами из истории нашего города, биографиями интересных личностей. Выкладывают фотографии миниатюрных копий ландшафтных и архитектурных достопримечательностей государства. Познавательный аккаунт для каждого гражданина нашей страны.


Фотография на обложке: @dots_foto

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#астана #алматы #нурсултан #горожане #город24
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