На глобальный аккаунт Kraft Heinz претендуют четыре агентства

За глобальный медиааккаунт Kraft Heinz будут бороться четыре агентства. В «шорт-лист» продуктового гиганта вошли действующий партнер Starcom (Publicis Groupe), Carat (Dentsu Aegis Network), PHD (Omnicom Media Group) и MediaCom (WPP).

Контракт со Starcom Worldwide истекает в этом году, и Kraft Heinz решил убедиться в эффективности своих закупок и медиапланирования.

В прошлом году маркетинговые расходы компании составили 1,1 млрд $, из них 534 млн $ пришлось на рекламу, остальное — на шоппер-маркетинг, спонсорство, дизайн, PR, агентские выплаты.

Источник: adindex.ru