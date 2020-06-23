Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/84f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/84f27ae8705034f3d5ff5bbc580ed570.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
na-global-nyy-akkaunt-kraft-heinz-pretenduyut-chetyre-agentstva
На глобальный аккаунт Kraft Heinz претендуют четыре агентства
53
/
/

Сегодня в 10:29

На глобальный аккаунт Kraft Heinz претендуют четыре агентства

За глобальный медиааккаунт Kraft Heinz будут бороться четыре агентства. В «шорт-лист» продуктового гиганта вошли действующий партнер Starcom (Publicis Groupe), Carat (Dentsu Aegis Network), PHD (Omnicom Media Group) и MediaCom (WPP).

Контракт со Starcom Worldwide истекает в этом году, и Kraft Heinz решил убедиться в эффективности своих закупок и медиапланирования.

В прошлом году маркетинговые расходы компании составили 1,1 млрд $, из них 534 млн $ пришлось на рекламу, остальное — на шоппер-маркетинг, спонсорство, дизайн, PR, агентские выплаты.

Источник: adindex.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #агентства #kraftheinz
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В России запустили сервис, который показывает все доступные авиарейсы
175
Стало известно, как будут учиться школьники Астаны во время EXPO-2017
2289
«Умный» рюкзак придумали подростки из Жезказгана
1484