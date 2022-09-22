На Disney+ вышли первые три эпизода «Андора» по вселенной «Звездных войн»

На стриминг-сервисе Disney+ состоялась премьера сериала «Андор», который стал частью вселенной «Звездных войн». Для просмотра доступны первые три эпизода, хронометраж которых составляет от 37 до 42 минут. Впоследствии новые серии будут выходить на Disney+ по средам вплоть до 23 ноября.

Сериал рассказывает историю Кассиана Андора, который впервые появился в фильме «Изгой-один». Андор оказывается вовлеченным в растущее восстание против Империи, полное опасностей, обмана и интриг. События сериала являются приквелом «Изгоя-один».

Критики высоко оценили «Андора», назвав его хорошим новым началом для франшизы.

Источник: kanobu.ru