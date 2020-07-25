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На Comic-Con показали новый тизер и первые минуты «Новых мутантов»
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Сегодня в 10:54

На Comic-Con показали новый тизер и первые минуты «Новых мутантов»

В рамках домашнего онлайн-конвента Comic-Con представили новый тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты». Премьера все еще назначена на 27 августа, несмотря на свежие масштабные изменения в графике релизов Disney.



В центре сюжета окажется группа подростков, которые являются пациентами таинственной клиники. При помощи своих суперспособностей они пытаются сбежать от проводимых над ними экспериментов.

Премьеру многострадальной картины Джоша Буна переносили несколько раз, начиная с 2018 года.

Источник: film.ru

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#comiccon #тизер #новыемутанты
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