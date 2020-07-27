На Черном озере заработал павильон книжного магазина «Смена»

Книжный магазин «Смена» совместно с Дирекцией парков и скверов Казани открыл павильон в самом центре города — парке «Черное озеро».

В этом году павильон расширился и стал просторнее. В ассортименте есть издания о последних научных открытиях, написанные просто и доступно; книги о городе, современные издания по урбанистике и архитектуре, дизайну и креативных индустриях; качественная художественная и краеведческая литература, книги для детей и подростков. Ассортимент будут обновлять раз в неделю, а новинки независимых издательств будут появляться в тот же день, что и в «Смене».

Здесь также можно будет купить сувениры от казанских дизайнеров: открытки, стикеры, значки, магниты, блокноты, летние сумки.

До сентября павильон работает ежедневно с 12:00 до 20:00.