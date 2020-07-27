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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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На Черном озере заработал павильон книжного магазина «Смена»
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Сегодня в 10:21

На Черном озере заработал павильон книжного магазина «Смена»

Книжный магазин «Смена» совместно с Дирекцией парков и скверов Казани открыл павильон в самом центре города — парке «Черное озеро».

В этом году павильон расширился и стал просторнее. В ассортименте есть издания о последних научных открытиях, написанные просто и доступно; книги о городе, современные издания по урбанистике и архитектуре, дизайну и креативных индустриях; качественная художественная и краеведческая литература, книги для детей и подростков. Ассортимент будут обновлять раз в неделю, а новинки независимых издательств будут появляться в тот же день, что и в «Смене».

Здесь также можно будет купить сувениры от казанских дизайнеров: открытки, стикеры, значки, магниты, блокноты, летние сумки.

До сентября павильон работает ежедневно с 12:00 до 20:00.

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#казань #татарстан #смена
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