На Бали создают «зеленые зоны» для туристов

Правительство Индонезии представило план открытия Бали для иностранцев. Туристов будут принимать в «зеленых зонах», свободных от COVID-19.

В последнее время эпидемиологическая ситуация на острове стала улучшаться, поэтому власти решили начать снимать ограничения. Сначала для путешественников откроется три курорта на Бали: Нуса-Дуа, Убуд и Санур. Позже в список безопасных могут добавиться и другие.

Всем, кто соберется на остров, придется сдавать ПЦР-тест в аэропорту и дополнительные проверки в отеле.

Источник: 34travel.me