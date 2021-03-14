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На Бали создают «зеленые зоны» для туристов
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Сегодня в 12:28

На Бали создают «зеленые зоны» для туристов

Правительство Индонезии представило план открытия Бали для иностранцев. Туристов будут принимать в «зеленых зонах», свободных от COVID-19.

В последнее время эпидемиологическая ситуация на острове стала улучшаться, поэтому власти решили начать снимать ограничения. Сначала для путешественников откроется три курорта на Бали: Нуса-Дуа, Убуд и Санур. Позже в список безопасных могут добавиться и другие.

Всем, кто соберется на остров, придется сдавать ПЦР-тест в аэропорту и дополнительные проверки в отеле.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #бали #индонезия
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