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На аукцион в Дубае выставят редчайшие суперкары в мире
Новости Центральной Азии и мира

22.02.2024

На аукцион в Дубае выставят редчайшие суперкары в мире

9 марта в Дубае пройдет аукцион, на который будут выставлены самые редкие суперкары в мире. Организатором такого дорогостоящего и масштабного мероприятия выступит известный аукционный дом коллекционных автомобилей RM Sotheby's.

Основным лотом станет Bugatti Type 57 Atlantic 1935 года в исполнении инженера Эрика Коу. Помимо этого, на мероприятии будет выставлен Aston Martin Valkyrie 2023 года в лимитированном цвете Scintilla Silver.

Отдельное место на аукционе займет Mclaren P1 2014 года. Также на мероприятии покажется Ferrari 812 Competizione 2022 года. Среди других лотов: Lamborghini Centenario LP770—4 Coupé 2017 года и Koenigsegg Agera RSR.

Источник: tengriauto.kz

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