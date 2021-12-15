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На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер»
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Сегодня в 10:29

На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер»

На Apple TV покажут российский сериал под названием «Контейнер». Мировая премьера шоу запланирована на весну 2022 года.

«Контейнер» расскажет о 27-летней девушке Саше, которая пытается заработать на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков — чиновника Вадима и его жены Марины.

Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина.

Режиссером выступил Максим Свешников, а креативным продюсером и автором сценария — Алексей Ляпичев.

Сериал станет первым российским проектом в линейке Apple Originals.

Источник: daily.afisha.ru

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