На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер»

На Apple TV покажут российский сериал под названием «Контейнер». Мировая премьера шоу запланирована на весну 2022 года.
«Контейнер» расскажет о 27-летней девушке Саше, которая пытается заработать на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков — чиновника Вадима и его жены Марины.
Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина.
Режиссером выступил Максим Свешников, а креативным продюсером и автором сценария — Алексей Ляпичев.
Сериал станет первым российским проектом в линейке Apple Originals.
Источник: daily.afisha.ru