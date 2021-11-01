Мыслить критически: 15 ресурсов, чтобы развить этот навык

Собрали много полезных ресурсов, которые прокачают один из самых важных «мягких» навыков — критическое мышление.
Книги
«Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды», Дэниел Левитин
В книге дается набор инструментов, овладев которыми каждый сможет обрабатывать входящую информацию и выявлять ложь.
«Критическое мышление», Том Чатфилд
Справочник для защиты от манипуляций и обмана, с помощью которого можно распознавать правдивую информацию.
«Фактологичность», Ханс Рослинг
С помощью проверенной статистики и наглядных визуализаций автор описывает ловушки, в которые попадает наш разум и рассказывает, как в действительности сегодня обстоят дела.
«Защита от темных искусств», Александр Панчин
Научно-популярный рассказ о паранормальном, своего рода практическое руководство, посвященное научному подходу к сверхъестественному и проверке информации.
«Психология критического мышления», Дайана Халперн
Научный труд классика критического мышления. Это не науч-поп — читается тяжело, но информация полезная.
Курсы
«Критическое мышление» от Томского государственного университета
Кандидаты и доценты философских и филологических наук дают основные концепции критического мышления и рассказывают, как их применять в жизни.
Critical Thinking: Fundamentals of Good Reasoning от IsraelX
50 занятий, во время которых вам расскажут об основных принципах и аргументах критического мышления.
Logical and Critical Thinking от University of Auckland
К завершению курса вы научитесь: выявлять логические ошибки в информации, анализировать аргументы и делать корректные выводы.
Critical Thinking at University от University of Leeds
Курс о том, как развить навыки критического мышления в академической среде.
Critical Thinking for the Information Age от University of Michigan
Курс поможет внедрить научные методы и статистику в мышление.
Посмотреть и послушать
Александр Панчин —лауреат премии «Просветитель» рассказывает о том, почему люди склонны к суевериям, причем тут критическое мышление и почему оно необходимо современному человеку.Посмотреть можно здесь.
24 ролика с переводом лекций Стивена Нобейи — клинического невролога и ассистента профессора в Школе Йельского университета медицины.Можно слушать как подкаст здесь.
Выступление Giovanni Corazza, профессора Bologna University, на TEDx о науке критического мышления, ее применении в жизни и выход за рамки стандартного.Посмотреть можно здесь.
Critical Reasoning for Beginners — серия видео-лекций от Oxford University. Записаны давно, но своей ценности не потеряли.Посмотреть можно здесь.
Мини-лекция о трех вопросах, которые помогут развить критическое мышление.Посмотреть можно здесь.