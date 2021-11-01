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Мыслить критически: 15 ресурсов, чтобы развить этот навык
42
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Образование

01.11.2020

Мыслить критически: 15 ресурсов, чтобы развить этот навык

Собрали много полезных ресурсов, которые прокачают один из самых важных «мягких» навыков — критическое мышление.


Книги


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«Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды», Дэниел Левитин


В книге дается набор инструментов, овладев которыми каждый сможет обрабатывать входящую информацию и выявлять ложь.


«Критическое мышление», Том Чатфилд


Справочник для защиты от манипуляций и обмана, с помощью которого можно распознавать правдивую информацию.


«Фактологичность», Ханс Рослинг


С помощью проверенной статистики и наглядных визуализаций автор описывает ловушки, в которые попадает наш разум и рассказывает, как в действительности сегодня обстоят дела.


«Защита от темных искусств», Александр Панчин


Научно-популярный рассказ о паранормальном, своего рода практическое руководство, посвященное научному подходу к сверхъестественному и проверке информации.


«Психология критического мышления», Дайана Халперн


Научный труд классика критического мышления. Это не науч-поп — читается тяжело, но информация полезная.



Курсы


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«Критическое мышление» от Томского государственного университета


Кандидаты и доценты философских и филологических наук дают основные концепции критического мышления и рассказывают, как их применять в жизни.


Critical Thinking: Fundamentals of Good Reasoning от IsraelX


50 занятий, во время которых вам расскажут об основных принципах и аргументах критического мышления.


Logical and Critical Thinking от University of Auckland


К завершению курса вы научитесь: выявлять логические ошибки в информации, анализировать аргументы и делать корректные выводы.


Critical Thinking at University от University of Leeds


Курс о том, как развить навыки критического мышления в академической среде.


Critical Thinking for the Information Age от University of Michigan


Курс поможет внедрить научные методы и статистику в мышление.



Посмотреть и послушать


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Александр Панчин —лауреат премии «Просветитель» рассказывает о том, почему люди склонны к суевериям, причем тут критическое мышление и почему оно необходимо современному человеку.

Посмотреть можно здесь.


24 ролика с переводом лекций Стивена Нобейи — клинического невролога и ассистента профессора в Школе Йельского университета медицины.

Можно слушать как подкаст здесь.


Выступление Giovanni Corazza, профессора Bologna University, на TEDx о науке критического мышления, ее применении в жизни и выход за рамки стандартного.

Посмотреть можно здесь.


Critical Reasoning for Beginners — серия видео-лекций от Oxford University. Записаны давно, но своей ценности не потеряли.

Посмотреть можно здесь.


Мини-лекция о трех вопросах, которые помогут развить критическое мышление.

Посмотреть можно здесь.

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#образование #книги #курсы #онлайн #критическоемышление
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