Мыслить критически: 15 ресурсов, чтобы развить этот навык

Собрали много полезных ресурсов, которые прокачают один из самых важных «мягких» навыков — критическое мышление.





Книги









«Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды», Дэниел Левитин





В книге дается набор инструментов, овладев которыми каждый сможет обрабатывать входящую информацию и выявлять ложь.





«Критическое мышление», Том Чатфилд





Справочник для защиты от манипуляций и обмана, с помощью которого можно распознавать правдивую информацию.







«Фактологичность», Ханс Рослинг





С помощью проверенной статистики и наглядных визуализаций автор описывает ловушки, в которые попадает наш разум и рассказывает, как в действительности сегодня обстоят дела.





«Защита от темных искусств», Александр Панчин





Научно-популярный рассказ о паранормальном, своего рода практическое руководство, посвященное научному подходу к сверхъестественному и проверке информации.







«Психология критического мышления», Дайана Халперн





Научный труд классика критического мышления. Это не науч-поп — читается тяжело, но информация полезная.









Курсы









« Критическое мышление» от Томского государственного университета





Кандидаты и доценты философских и филологических наук дают основные концепции критического мышления и рассказывают, как их применять в жизни.





Critical Thinking: Fundamentals of Good Reasoning от IsraelX





50 занятий, во время которых вам расскажут об основных принципах и аргументах критического мышления.





Logical and Critical Thinking от University of Auckland





К завершению курса вы научитесь: выявлять логические ошибки в информации, анализировать аргументы и делать корректные выводы.





Critical Thinking at University от University of Leeds





Курс о том, как развить навыки критического мышления в академической среде.





Critical Thinking for the Information Age от University of Michigan





Курс поможет внедрить научные методы и статистику в мышление.









Посмотреть и послушать









Александр Панчин —лауреат премии «Просветитель» рассказывает о том, почему люди склонны к суевериям, причем тут критическое мышление и почему оно необходимо современному человеку.





24 ролика с переводом лекций Стивена Нобейи — клинического невролога и ассистента профессора в Школе Йельского университета медицины.





Выступление Giovanni Corazza, профессора Bologna University, на TEDx о науке критического мышления, ее применении в жизни и выход за рамки стандартного.





Critical Reasoning for Beginners — серия видео-лекций от Oxford University. Записаны давно, но своей ценности не потеряли.





Мини-лекция о трех вопросах, которые помогут развить критическое мышление.