«Мы начали как копия, а затем стали оригиналом», — основатель бренда MSQ о развитии, целях и жизненных принципах

Мейіржан Самалбек, 28 лет, город — Алматы, предприниматель, основатель бренда MSQ, @meirzhan_samalbek





О себе





Я жизнерадостный, позитивный человек, который занимается тем, что любит. Я родился в Талдыкоргане, но могу назвать себя настоящим алматинцем, гражданином этого города и страны.

Верю в то, что человек счастлив, когда занимается любимым делом. Для меня это мой проект MSQ, который каждый день дарит мотивацию созидать и творить.

Верю в то, что человек счастлив, когда занимается любимым делом







Я традиционный человек, следую воспитанию, которое мне дали в школе и дома. Мои главные ценности — казахские традиции и каноны ислама.

Счастье для меня — видеть улыбки в глазах близких людей. К ним отношу маму с папой, сестренок, братишку и лучших друзей. Также это команда, которая окружает меня уже на протяжении шести лет, строит бизнес бок о бок со мной.

О жизненных принципах





Главный принцип для меня со времен окончания университета — идти по пути знаний. Будь то предпринимательская деятельность, ритейл или брендинг. Даже в спорте нужно знать, как правильно бегать. Это важно и в построении компании. До определенного уровня можно расти, полагаясь на удачу, но дальше нужны фундаментальные знания. Секрета успеха не существует, но нужно изучать кейсы и инструменты других компаний. Наша команда, бренд и маркетинг построены на этом.





За последние годы было много трудностей. Преодолевать их помогает вера в то, что мы сможем построить проект, который будет жить и после нас. Топ-менеджмент MSQ — мастера спорта по трудностям. Мы смотрим на них как на задачи, которые нужно решить. Мы справляемся, потому что на нас лежит большая ответственность. Дороги назад нет.

О деятельности





Будучи студентом колледжа, занимался куплей-продажей аксессуаров для телефонов. Потом начал торговать часами, которые покупал сначала на Зеленом базаре, а затем на «Барахолке». Тогда под брендом Swiss Brand продавали люксовые реплики швейцарских часов. В 2015 году вместе с другом основали Men’s Shop, в багажнике автомобиля моего отца. Также занимались перепродажей реплик разных брендов.

Это продолжалось до конца 2017 года. Тогда я уже начал посещать форумы и проходить обучение. Понял, что то, чем мы занимаемся, неправильно. Пришел к мысли о создании своего бренда. Мы решили заниматься ритейлом, так как хорошо чувствовали аудиторию, понимали регионы, их ментальность, знали, что нужно потребителям.

В августе 2018 года провели тотальный ребрендинг, после которого появился MSQ.

Весной 2019 года мы почти обанкротились. Люди не знали наш бренд и не хотели его носить. Мы прошли долгий путь для того, чтобы придать ценность трем буквам MSQ, сделать так, чтобы они отзывались в подсознании людей. При работе над брендингом было вложено большое количество интеллектуальных сил. Мы изменили контент, его качество. Поменяли стиль подачи Stories в Instagram. Делали так, как требовала душа. Это и стало изюминкой, которая приносит продажи и сейчас. Спустя месяц брейншторма и кардинальных изменений в контенте и маркетинге у нас все получилось.

Мы прошли долгий путь для того, чтобы придать ценность трем буквам MSQ







Сегодня люди охотно покупают и носят одежду от MSQ. Нас знают и любят в Актобе, Атырау, Шымкенте, Таразе, на севере страны. Нам удалось добиться популярности в регионах. Именно таким мы и хотели видеть наш бренд.

Моя любимая цитата хорошо описывает наш путь: «Вы начинаете как копия, а затем становитесь оригиналом». Сейчас уже копируют нас. В какой-то мере это даже приятно.

О бренде MSQ





MSQ — молодой бренд, он всегда в развитии. Мы работаем для традиционалистов, которые придерживаются спокойных тонов, комфортного лекала и ценовой политикой, доступной каждому жителю Казахстана.

Аудиторию сложно поделить на возрастные категории. В MSQ приходят по психотипу. Если человек традиционалист и любит базовые вещи, он всегда найдет у нас подходящую одежду.





Мы вовремя увидели «голубой океан» и дали рынку то, что было нужно — свой казахстанский бренд. Все больше людей понимает, что носить фейковую одежду — неправильно, и начинают выбирать отечественные вещи.

Мы хорошо чувствуем наших покупателей. В каждой коллекции люди находят именно то, что им нужно. Попадаем в точку, потому что мы сами такие. Есть понимание, что клиенты хотят носить летом или зимой, при этом следуем мировой моде.

Мы добились популярности благодаря нескольким факторам. Первый — контент. С 2015 года и по сей день активно работаем с блогерами, которые разделяют наши ценности. Со временем многие из них становятся нашими друзьями. Каждый день публикуем новый контент в Instagram. Второй — команда. Мы заботимся о сотрудниках, выплачиваем премии за хорошую работу. У нас каждый человек отвечает за что-то одно, не перегружаясь остальными направлениями. В строительстве команды помогает опыт мировых масс-маркет брендов. С 2020 года в MSQ работает экс-бренд менеджер Zara. Также нас консультируют специалисты, которые курировали Stradivarius, Koton, H&M. Мы учимся у лучших.

Миссия MSQ — построить первый мировой масс-маркет бренд из Казахстана.

О планах





Недавно мы запустили секцию женской одежды MSQ.Woman в четырех городах.

После окончания пандемии планируем зайти во все города Казахстана. Дальше — масштабироваться в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Турцию. Затем выйти на Европу. Конечная цель — открыться в Нью-Йорке.





На данный момент MSQ — единственный проект. Но есть много замороженных идей, который мы будем реализовывать шаг за шагом. Идея — построить большую компанию, конгломерат.

Верю, что казахские бренды смогут завоевать определенную долю на мировом рынке.



