Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/533/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/533b60259c33af567c8eafc1b0d42f3e.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
muzykal-nye-festivali-biznes-forumy-i-puteshestviya-chto-posmotret-na-youtube-kanale-weproject
Музыкальные фестивали, бизнес-форумы и путешествия: что посмотреть на YouTube-канале weproject
252
Главная
/
Возможности
/
Арт

Вчера в 11:45

Музыкальные фестивали, бизнес-форумы и путешествия: что посмотреть на YouTube-канале weproject

В 2022 году мы возобновили создание контента на нашем YouTube-канале и выпустили несколько интересных видео из Астаны, Алматы, Бишкека и даже из Мангистау. Если вы все пропустили, делимся с вами некоторыми из них. Подписывайтесь на канал, скоро контента будет еще больше!


В начале сентября в Костанае прошел большой фестиваль Kostanay Music Fest, который организовала компания Brave Talents. Лайн-ап фестиваля был самый крутой: Ирина Кайратовна, Ninety one, The Limba, Abdr., Darkhan Juzz, Мирас Жугунусов, Yenlik, Moldanazar, Akha, HIRO, Zheka Fatbelly и Territima.

Смотрите вместе с нами, как это было.


В этом выпуске наши с вами соотечественники — представители самых разных профессий, достижениями которых мы восхищались в 2022 году. Результаты в сферах культуры, искусства, спорта и технологий в лицах жителей Центральной Азии.

Приятного просмотра!


Выпуск о том, как прошел концерт группы Moldanazar и abdr. в Астане. Мы поговорили с жителями столицы Казахстана об их любимых музыкантах, родном городе и лете в городе.


Побывали на форуме Erasing Borders который состоялся 15 октября в отеле Hilton в Астане. Мероприятие было организовано Big Money University.

Внушительный список спикеров, отличная организация, море инсайтов, много полезной информации, нетворкинг – все это ждало гостей форума Erasing Borders. Хедлайнером вечера оказался Евгений Черняк, предприниматель, автор успешного YouTube-канала BIG MONEY.


Концерт любимого многими жителями Центральной Азии артиста Jah Khalib в Алматы нашими глазами. Мы пообщались с жителями южной столицы Казахстана, побывали за кулисами и познакомились с командой музыкантов Бахтияра.


А вы знаете куда идти диджитал-номаду в Бишкеке? В этом выпуске мы рассказали про интересные места столицы Кыргызстана: сеть креативных хабов Ololo, атмосферное кафе КОМЬЮНИТИ, сообщество развивающее культуру и искусство ILGERI, а также «золотой квадрат» Бишкека.


В этом выпуске говорим о стартапах. В сентябре в столице прошла ежегодная битва стартапов Astana Hub Battle, где были определены три победителя.

Мы поговорили с Сыргой Тилековой, сооснователем стартапа NBfit, Магзумом Толеш, сооснователем стартапа Easy Tap и Пётром Неустроевым основателем стартапа Cibionyx.


Команда weproject.media вместе с Kazakh Tourism ездила в экспедицию ECO USTYURT по Мангистау, чтобы изучить неизведанный Запад Казахстана. Мы посетили ту самую Бозжыру, виды которой потрясают туристов со всей планеты. И еще десяток мест, которые настоятельно рекомендуем посетить. Величественный запад Казахстана и пейзажи будто бы не с нашей планеты — все это вы увидите в этом выпуске.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #чтосмотреть #видео #weproject
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Что посмотреть: 88 фильмов на все случаи жизни
5793
Армяне, о которых знают во всем мире
7044
Почему мировые знаменитости выбирают бренд одежды и аксессуаров Michael Kors
8754
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.