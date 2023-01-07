Музыкальные фестивали, бизнес-форумы и путешествия: что посмотреть на YouTube-канале weproject

В 2022 году мы возобновили создание контента на нашем YouTube-канале и выпустили несколько интересных видео из Астаны, Алматы, Бишкека и даже из Мангистау. Если вы все пропустили, делимся с вами некоторыми из них. Подписывайтесь на канал, скоро контента будет еще больше!







В начале сентября в Костанае прошел большой фестиваль Kostanay Music Fest, который организовала компания Brave Talents. Лайн-ап фестиваля был самый крутой: Ирина Кайратовна, Ninety one, The Limba, Abdr., Darkhan Juzz, Мирас Жугунусов, Yenlik, Moldanazar, Akha, HIRO, Zheka Fatbelly и Territima.

Смотрите вместе с нами, как это было.





В этом выпуске наши с вами соотечественники — представители самых разных профессий, достижениями которых мы восхищались в 2022 году. Результаты в сферах культуры, искусства, спорта и технологий в лицах жителей Центральной Азии.

Приятного просмотра!





Выпуск о том, как прошел концерт группы Moldanazar и abdr. в Астане. Мы поговорили с жителями столицы Казахстана об их любимых музыкантах, родном городе и лете в городе.





Побывали на форуме Erasing Borders который состоялся 15 октября в отеле Hilton в Астане. Мероприятие было организовано Big Money University.

Внушительный список спикеров, отличная организация, море инсайтов, много полезной информации, нетворкинг – все это ждало гостей форума Erasing Borders. Хедлайнером вечера оказался Евгений Черняк, предприниматель, автор успешного YouTube-канала BIG MONEY.





Концерт любимого многими жителями Центральной Азии артиста Jah Khalib в Алматы нашими глазами. Мы пообщались с жителями южной столицы Казахстана, побывали за кулисами и познакомились с командой музыкантов Бахтияра.





А вы знаете куда идти диджитал-номаду в Бишкеке? В этом выпуске мы рассказали про интересные места столицы Кыргызстана: сеть креативных хабов Ololo, атмосферное кафе КОМЬЮНИТИ, сообщество развивающее культуру и искусство ILGERI, а также «золотой квадрат» Бишкека.





В этом выпуске говорим о стартапах. В сентябре в столице прошла ежегодная битва стартапов Astana Hub Battle, где были определены три победителя.

Мы поговорили с Сыргой Тилековой, сооснователем стартапа NBfit, Магзумом Толеш, сооснователем стартапа Easy Tap и Пётром Неустроевым основателем стартапа Cibionyx.





Команда weproject.media вместе с Kazakh Tourism ездила в экспедицию ECO USTYURT по Мангистау, чтобы изучить неизведанный Запад Казахстана. Мы посетили ту самую Бозжыру, виды которой потрясают туристов со всей планеты. И еще десяток мест, которые настоятельно рекомендуем посетить. Величественный запад Казахстана и пейзажи будто бы не с нашей планеты — все это вы увидите в этом выпуске.