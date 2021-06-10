Музыка, перфомансы и воздушные шары: фестивали, которые можно посетить в 2021 году

Coachella, Glastonbury и Ultra Music Festival перенесли на следующий год, но тем не менее, этим летом и осенью пройдет много других мероприятий, которые заслуживают вашего внимания.







07 — 11 июля, Киев, Украина





Ежегодный музыкальный фестиваль, считающийся одним из самых крупных в восточной Европе. В этом году на сцене участники Евровидения 2021: GO-A, «Океан Ельзи», «Бумбокс», Валерий Меладзе, «Порнофильмы», SHORTPARIS,Тина Кароль, «Пошлая Молли» и другие.





08 — 11 июля, Нови-Сад, Сербия





Один из самых масштабных европейских фестивалей проводится в Сербии, Румынии, Черногории, Боснии и Хорватии, начиная с 2000 года. Данный фестиваль объединяет разные музыкальные стили и жанры в одном пространстве, поэтому каждый посетитель может найти себе площадку по вкусу.





08 — 26 июля, Санкт-Петербург, Россия





Международный летний фестиваль искусств, который проводится в Петербурге с 2015 года. «Точка доступа» всегда исследует новые территории театра и предлагает зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством. В программе фестиваля, спектакль И. Мошицкого «Бегуны» по роману нобелевской лауреатки О. Токарчук, документальные проекты на темы невидимых женщин «Ленфильма» и о Северной Корее. Также в программе есть онлайн-игры, спектакли разных форм, поэзия, инсталляции и перфомансы.





19 — 23 августа, Анаклия, Грузия

Музыкальный фестиваль, который прошел впервые в 2018 году под влиянием EXIT. На фестивале, предлагают окунуться в атмосферу ритмичной музыки, спортивных развлечений и различных шоу. Хедлайнеры 2021 года: Alan Fitzpatrick, Âme, ARTBAT, Boston 168, DAX J и STOJCHE.





21 августа — 07 сентября, онлайн





С 1986 года Burning Man проводится в пустыне Блэк-Рок в Неваде, но в этом году фестиваль пройдет онлайн. Участники фестиваля позиционируют себя как культурное движение и делятся на лагеря, которые выстраиваются в форме полукруга. Символ – деревянная скульптура, которую по традиции сжигают в последний восьмой день после заката.





10 — 11 сентября, Бенидорм, Испания





Восточноевропейский фестиваль музыки и еды в формате open-air придумали организаторы фестивалей: «Нашествие» и «Максидром». Два дня любимых хитов, драйва и отличного настроения. Выступают Земфира, ДДТ, БИ-2, Ляпис98, «Бумбокс», KAZKA и «Брейнсторм».





16 — 19 сентября, Ньюпорт/остров Уайт, Великобритания





Британский рок-фестиваль, который появился в 1968 году. На фестивале вместе выступают молодые таланты и титаны британской рок и поп-музыки, считающие его одним из самых впечатляющих мероприятий года. В этом году на сцене выступают: Liam Gallaher, David Guetta, James, Tom Jones, Duran Duran и другие.





24 — 29 сентября, Негев, Израиль





Фестиваль неформального самовыражения. Организаторы поддерживают желание участников выразить свое мнение и позицию как акт творчества.

Особенность фестиваля, в совмещении разных видов искусств: выставки, пляжные вечеринки, перфомансы, танцы и шоу, в одном месте.





02 — 10 октября, Альбукерк, США





Ежегодное мероприятие, которое пользуется особой любовью посетителей, потому что оно радует людей всех возрастов. Во время посещения парка посетителей не ограничивают в передвижении, что тоже плюс. Помимо шаров популярностью пользуется и большая ярмарка.