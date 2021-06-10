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Музыка, перфомансы и воздушные шары: фестивали, которые можно посетить в 2021 году
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Сегодня в 12:19

Музыка, перфомансы и воздушные шары: фестивали, которые можно посетить в 2021 году

Coachella, Glastonbury и Ultra Music Festival перенесли на следующий год, но тем не менее, этим летом и осенью пройдет много других мероприятий, которые заслуживают вашего внимания.


Atlas Weekend

07 — 11 июля, Киев, Украина


Ежегодный музыкальный фестиваль, считающийся одним из самых крупных в восточной Европе. В этом году на сцене участники Евровидения 2021: GO-A, «Океан Ельзи», «Бумбокс», Валерий Меладзе, «Порнофильмы», SHORTPARIS,Тина Кароль, «Пошлая Молли» и другие.


EXIT Festival

08 — 11 июля, Нови-Сад, Сербия


Один из самых масштабных европейских фестивалей проводится в Сербии, Румынии, Черногории, Боснии и Хорватии, начиная с 2000 года. Данный фестиваль объединяет разные музыкальные стили и жанры в одном пространстве, поэтому каждый посетитель может найти себе площадку по вкусу.


Точка доступа

08 — 26 июля, Санкт-Петербург, Россия


Международный летний фестиваль искусств, который проводится в Петербурге с 2015 года. «Точка доступа» всегда исследует новые территории театра и предлагает зрителю новый опыт восприятия и коммуникации с пространством. В программе фестиваля, спектакль И. Мошицкого «Бегуны» по роману нобелевской лауреатки О. Токарчук, документальные проекты на темы невидимых женщин «Ленфильма» и о Северной Корее. Также в программе есть онлайн-игры, спектакли разных форм, поэзия, инсталляции и перфомансы.


EchoWaves Festival, @echowaves.festival

19 23 августа, Анаклия, Грузия

Музыкальный фестиваль, который прошел впервые в 2018 году под влиянием EXIT. На фестивале, предлагают окунуться в атмосферу ритмичной музыки, спортивных развлечений и различных шоу. Хедлайнеры 2021 года: Alan Fitzpatrick, Âme, ARTBAT, Boston 168, DAX J и STOJCHE.


Фестиваль музыки и искусства Burning Man

21 августа — 07 сентября, онлайн


С 1986 года Burning Man проводится в пустыне Блэк-Рок в Неваде, но в этом году фестиваль пройдет онлайн. Участники фестиваля позиционируют себя как культурное движение и делятся на лагеря, которые выстраиваются в форме полукруга. Символ – деревянная скульптура, которую по традиции сжигают в последний восьмой день после заката.


Kislorod Live

10 — 11 сентября, Бенидорм, Испания


Восточноевропейский фестиваль музыки и еды в формате open-air придумали организаторы фестивалей: «Нашествие» и «Максидром». Два дня любимых хитов, драйва и отличного настроения. Выступают Земфира, ДДТ, БИ-2, Ляпис98, «Бумбокс», KAZKA и «Брейнсторм».


Isle of Wight Festival

16 19 сентября, Ньюпорт/остров Уайт, Великобритания


Британский рок-фестиваль, который появился в 1968 году. На фестивале вместе выступают молодые таланты и титаны британской рок и поп-музыки, считающие его одним из самых впечатляющих мероприятий года. В этом году на сцене выступают: Liam Gallaher, David Guetta, James, Tom Jones, Duran Duran и другие.


Midburn Festival

24 — 29 сентября, Негев, Израиль


Фестиваль неформального самовыражения. Организаторы поддерживают желание участников выразить свое мнение и позицию как акт творчества.

Особенность фестиваля, в совмещении разных видов искусств: выставки, пляжные вечеринки, перфомансы, танцы и шоу, в одном месте.


Международный фестиваль воздушных шаров

02 10 октября, Альбукерк, США


Ежегодное мероприятие, которое пользуется особой любовью посетителей, потому что оно радует людей всех возрастов. Во время посещения парка посетителей не ограничивают в передвижении, что тоже плюс. Помимо шаров популярностью пользуется и большая ярмарка.

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#путешествия #фестиваль #музыка #музыкальныйфестиваль #2021год
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