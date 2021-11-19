Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
muzyka-erkesha-shakeeva-prozvuchit-na-mezhdunarodnom-festivale-v-velikobritanii
Музыка Еркеша Шакеева прозвучит на международном фестивале в Великобритании
58
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:10

Музыка Еркеша Шакеева прозвучит на международном фестивале в Великобритании

Музыка Еркеша Шакеева прозвучит на открытии международного фестиваля композиторов International Composers Festival, который пройдет 20-22 мая 2022 года в Великобритании.

Организаторы лондонского фестиваля услышали музыку Еркеша от британского пианиста Оливера Поля, который играл его произведения на благотворительном концерте в Алматы в мае 2019 года. Первоначально планировалось включить в программу фестиваля три композиции: Remember Me, Zingarella и вальс My Princess. Однако ввиду того, что два года подряд фестиваль не проводился из-за пандемии, количество участников возросло, и прозвучит одна композиция Zingarella в день открытия фестиваля. Партитуры уже отправлены в США известному дирижеру Даниэлю Буте, который будет управлять оркестром.

Ранее музыкальные произведения Еркеша Шакеева исполнял Лондонский симфонический оркестр в концертном зале St’ Lukes, Королевский филармонический оркестр в знаменитом Кадоган Холле, London Metropolitan Orchestra, хор London Voices, известные пианисты Максим Мрвица, Джон Ленехан, Оливер Пул, скрипачка Хлоя Хэнслип, виолончелист Александр Бэйли.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#композитор #казахстанцывмире #фестиваль #музыка #великобритания
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel
972
Стипендия на обучение в магистратуре Oxford University⠀
1521
Новый формат проведения фэшн-показов в столице
1474