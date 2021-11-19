Музыка Еркеша Шакеева прозвучит на международном фестивале в Великобритании

Музыка Еркеша Шакеева прозвучит на открытии международного фестиваля композиторов International Composers Festival, который пройдет 20-22 мая 2022 года в Великобритании.

Организаторы лондонского фестиваля услышали музыку Еркеша от британского пианиста Оливера Поля, который играл его произведения на благотворительном концерте в Алматы в мае 2019 года. Первоначально планировалось включить в программу фестиваля три композиции: Remember Me, Zingarella и вальс My Princess. Однако ввиду того, что два года подряд фестиваль не проводился из-за пандемии, количество участников возросло, и прозвучит одна композиция Zingarella в день открытия фестиваля. Партитуры уже отправлены в США известному дирижеру Даниэлю Буте, который будет управлять оркестром.

Ранее музыкальные произведения Еркеша Шакеева исполнял Лондонский симфонический оркестр в концертном зале St’ Lukes, Королевский филармонический оркестр в знаменитом Кадоган Холле, London Metropolitan Orchestra, хор London Voices, известные пианисты Максим Мрвица, Джон Ленехан, Оливер Пул, скрипачка Хлоя Хэнслип, виолончелист Александр Бэйли.

Источник: tengrinews.kz