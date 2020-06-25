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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Мурал с Димашем Кудайбергеном появился в центре Алматы
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Сегодня в 09:53

Мурал с Димашем Кудайбергеном появился в центре Алматы

На одном из многоэтажных домов в Алматы появился мурал с певцом Димашем Кудайбергеном. Здание находится в районе пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Поклонники творчества Димаша уже оценили произведение художника. Многие отметили, что певец изображен серьезным и задумчивым, каким он предстает на сцене.

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