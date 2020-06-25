Мурал с Димашем Кудайбергеном появился в центре Алматы

На одном из многоэтажных домов в Алматы появился мурал с певцом Димашем Кудайбергеном. Здание находится в районе пересечения проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Поклонники творчества Димаша уже оценили произведение художника. Многие отметили, что певец изображен серьезным и задумчивым, каким он предстает на сцене.