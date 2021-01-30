Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mumiy-troll-predstavil-maksi-singl-ecosystem-i-vypustil-klip-na-odnu-iz-pesen
«Мумий Тролль» представил макси-сингл Ecosystem и выпустил клип на одну из песен
62
/
/

Сегодня в 11:45

«Мумий Тролль» представил макси-сингл Ecosystem и выпустил клип на одну из песен

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый макси-сингл Ecosystem, который стал интернациональным дополнением к последнему альбому коллектива «После зла».

Послушать EP можно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Ecosystem — международный проект музыкальных коллабораций, где песня «Экосистема», вошедшая в последний релиз «Мумий Тролля», обрела новую жизнь на английском и немецком языках. В записи англоязычной инди-версии приняла участие группа Lucius, немецкую хип-хоп-коллаборацию представил музыкант K7, а поп-версию на английском языке помог записать бельгийский музыкант-мультиинструменталист Mustii.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#новинки #музыка #артисты #мумийтролль
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В столице состоится Британский вечер 1 февраля в 19:30
951
Микстейп K.I.D.S. Мака Миллера появился в стриминговых сервисах
497
В эти выходные пройдет ярмарка Восточного Казахстана
1581