«Мумий Тролль» представил макси-сингл Ecosystem и выпустил клип на одну из песен

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый макси-сингл Ecosystem, который стал интернациональным дополнением к последнему альбому коллектива «После зла».

Послушать EP можно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Ecosystem — международный проект музыкальных коллабораций, где песня «Экосистема», вошедшая в последний релиз «Мумий Тролля», обрела новую жизнь на английском и немецком языках. В записи англоязычной инди-версии приняла участие группа Lucius, немецкую хип-хоп-коллаборацию представил музыкант K7, а поп-версию на английском языке помог записать бельгийский музыкант-мультиинструменталист Mustii.

Источник: daily.afisha.ru