Мультифункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» получил сертификат Зеленого строительства Leed

Многофункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» стал одним из первых объектов коммерческой недвижимости в Казахстане, получившим сертификат LEED, американский стандарт зеленого строительства.

Это наиболее широко используемая система оценки зданий во всем мире на соответствие зеленым технологиям строительства, принципам устойчивого развития и сохранения окружающей среды и здоровья человека. К таким зданиям относятся пространства с чистым воздухом, доступом к дневному свету и построенные с использованием материалов без вредных химических веществ, которые могут содержаться в краске или других материалах внутренней отделки.

«Абу Даби Плаза» был удостоен сертификата LEED за реализацию стратегии зеленого строительства на практике в таких областях, как устойчивое развитие территории мультифункционального комплекса, бережное отношение в потреблении воды, энергоэффективность, подбор качественных и безвредных материалов сооружения, а также качество окружающей среды внутри помещений.