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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Мультифункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» получил сертификат Зеленого строительства Leed
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Сегодня в 11:42

Мультифункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» получил сертификат Зеленого строительства Leed

Многофункциональный комплекс «Абу Даби Плаза» стал одним из первых объектов коммерческой недвижимости в Казахстане, получившим сертификат LEED, американский стандарт зеленого строительства.

Это наиболее широко используемая система оценки зданий во всем мире на соответствие зеленым технологиям строительства, принципам устойчивого развития и сохранения окружающей среды и здоровья человека. К таким зданиям относятся пространства с чистым воздухом, доступом к дневному свету и построенные с использованием материалов без вредных химических веществ, которые могут содержаться в краске или других материалах внутренней отделки.

«Абу Даби Плаза» был удостоен сертификата LEED за реализацию стратегии зеленого строительства на практике в таких областях, как устойчивое развитие территории мультифункционального комплекса, бережное отношение в потреблении воды, энергоэффективность, подбор качественных и безвредных материалов сооружения, а также качество окружающей среды внутри помещений.

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