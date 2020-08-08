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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Мулан» откроет эру стриминг-релизов Disney
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Сегодня в 10:53

«Мулан» откроет эру стриминг-релизов Disney

Кинокомпания Disney сообщила о решении сделать доступной для подписчиков своего стримингового сервиса Disney+ полнометражную игровую версию мультфильма «Мулан» до премьеры фильма в кинотеатрах. Руководство Disney сообщило, что фильм «Мулан» будет доступен с 4 сентября по цене 29,99 $.Помимо США «Мулан» можно будет также увидеть в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и большинстве стран Западной Европы. В странах, где кинотеатры открылись, картина пойдет на широком экране, включая и российский прокат.

Источник: gazeta.ru

Источник фотографии: teleprogramma.pro

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#премьера #disney #мулан
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