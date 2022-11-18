MrBeast стал самым популярным блогером на YouTube. У него 112 миллионов подписчиков

На его YouTube-канал MrBeast подписано больше 112 миллионов человек. У его главного конкурента PewDiePie — 111 миллионов подписчиков. Таким образом, MrBeast стал самым популярным YouTube-блогером в мире.

Джимми MrBeast стал вторым пользователем YouTube, достигшим отметки в 100 миллионов подписчиков, относительно недавно — 28 июля

Он активно публикуется на YouTube с 2012 года, но прославился лишь в 2018-м, пожертвовав тысячи долларов малоизвестным стримерам с Twitch и ютьюберам.

MrBeast регулярно публикует новые ролики, иногда по несколько раз за месяц, привлекает подписчиков к участию в конкурсах с щедрыми денежными призами и вовремя подхватывает актуальные темы. Так, например, в прошлом году он воссоздал сериал Netflix «Игра в кальмара». Блогер пригласил 456 человек, незнакомых друг с другом, которым нужно было проходить испытания ради победы — крупного приза.

Источник: srsly.ru



