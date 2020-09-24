Мозговой штурм предпринимателей. Как ретейл выживал и перерождался в период карантина

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Dengi Media провел эфир с представителями казахстанского ретейла: Actual Optic, Mimioriki, Asian Cosmetics, Hey Baby, «ИКСО». Вот как предприниматели выживали в кризис, как им удалось вырасти и сохранить бизнес.Несмотря на то, что розница была закрыта 5 месяцев, для нас было приоритетно сохранить производственный процесс, а это почти 200 рабочих мест.Мы немного ушли в онлайн, хотя я долгое время не верила, что одежда в Казахстане может успешно продаваться онлайн, докарантинная статистика — это 2-3% от общего объема рынка. Мы быстро перестроились и научились продавать через корпоративный Instagram на уровне продаж нашего бутика в Mega.Мы долгое время шли к тому, чтобы продавать одежду для взрослых, и в карантин создали формат спортивных family-луков, это вдруг оказалось актуально и востребовано. Мы быстро пересобрались и вышли на 30% оборота этого нового продукта.Мы всегда считали себя системным игроком, открывали только брендовые магазины Mimioriki, но в карантин поняли, что мультибрендовые магазины в стрит-ретейле работают, и вышли в них. И уже к концу марта у нас была база из 120 потенциальных дистрибьюторов. Также мы вышли на маркетплейсы Kaspi.kz и WildBerries.kz.Коллаборации с блогерами позволяют расширять аудиторию и дают дополнительный инфоповод в социальных сетях. Наша последняя коллаборация была с брендом Adili.У нас работают все каналы, и, если честно, мы не почувствовали карантин. До карантина процент онлайн-продаж был 5-10%, сейчас — 40%. С постепенным открытием границ между странами у нас стали расти продажи в онлайне. Сейчас работа в компании направлена на внутреннее структурирование организации, потому что мы выросли из маленького семейного бизнеса.У нас один онлайн-канал продаж — это корпоративный Instagram. Сейчас мы работаем над собственным интернет-магазином. Теперь у нас даже появились продавцы, которые не работают в зале, а сидят в офисе и продают товары онлайн.90% от всего дохода у нас занимают онлайн-продажи по всему миру. Для продвижения на остальной мир мы работаем с блогерами в Корее и с теми, кто заинтересован в корейской косметике, также запускаем таргетированную рекламу.Еще мы сконцентрировали внимание на своей давней цели — оптовые продажи. Теперь мы становимся эксклюзивными дистрибьюторами некоторых корейских марок на весь Казахстан и работаем над развитием оптового отдела.У меня первостепенная задача — обеспечить казахстанцев хорошим зрением, у 8 из 10 человек, которые к нам приходят, есть проблемы со зрением. В ретейле власть в руках у клиента. У всех игроков рынка хороший ассортимент и примерно одинаковые цены. Мы поняли, что ничего так не изменит твоего положения на рынке, как особое отношение к клиенту, которое дарит ему эмоции.Мы сделали фокус не просто на сервис, а на заботу. В период карантина поняли, что мы не просто оптика, а территория хорошего зрения для всей семьи. У нас есть очки, контактные линзы, восстановление зрения, есть партнеры по лазерной коррекции. Мы оказываем максимальную заботу, строим свою экосистему — занимаемся этим на протяжении трех лет, карантин усилил и ускорил эту стратегию.Еще мы сделали ставку на квалификацию наших специалистов, у нас работают порядка 40 врачей-офтальмологов, которые прошли обучение за время карантина в Московской школе оптометрии.Мы привыкли работать офлайн, все наши точки находятся в торговых центрах. Мы владельцы франшизы, за моей спиной 20 партнеров по всему Казахстану. Мне приходилось их всех успокаивать и мотивировать.Мы поняли, что стоит открывать магазины в стрит-ретейле. В ближайшее время открываем два новых магазина и планируем укрепить свои позиции в маркетплейсах, запускаем продажу продуктов питания, тем более корейская еда — в тренде у молодой аудитории.Мы активно работаем с молодой аудиторией, через пять лет они уже будут нашими клиентами. Каждый год мы разыгрываем путевки на концерты корейских поп-групп, оплачиваем перелет и билеты на концерт.За время карантина мы заметили, что, посидев долгое время дома, женщина устала сидеть в трениках, и ей снова захотелось вернуться в красивые платья и костюмы. Это интересный феномен, сейчас мы наблюдаем устойчивый спрос на деловую одежду.Потребитель становится образованнее, осознаннее и требовательнее, он задает себе вопросы: «А что я хочу?».