Мозг vs. желудок. Как еда съедает наше будущее

Бек Нарзи, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi





С детства мы слышим: «Ты — это то, что ты ешь!». Мы желаем себе и другим приятного аппетита, накрываем хлебосольный стол, ломящийся от яств и кушаний, и едим досыта. Вкусная еда, однако, вкуса жизни не добавляет. А порой и вовсе отравляет ее. Как это возможно? Ресторатор ополчился на еду? Это как пчелы против меда. Не спешите, я не сошел с ума и не раскаиваюсь за съеденное в минувший новогодний гастрозагул. Это самое тяжелое время в году, когда мы бесконечно едим все подряд, оправдывая себя тем, что «на праздник же» и «ой, все такое вкусное».

Едим и заедаем наши самообещания с нового года начать ЗОЖить и отказаться от жирного и соленого, меньше пить и больше заниматься спортом и т.д. и т.п., что обречено на забвение с первой ложкой вчерашнего оливье.









В странах бывшего СССР «большой нажор» длится с 31 декабря по 14 января. Если это не про вас, то я за вас рад, но тогда откуда эта чудовищная статистика отравлений едой, которая как конь встает на дыбы в эти дни. Она опережает даже число отравлений алкоголем. Люди доедают то, что наготовили на случай ядерной войны (зачеркнуто) празднеств. И веселье оборачивается расплатой. «Лучше в нас, чем в таз», — все равно оборачивается тазиком, а то и уткой, отнюдь не с яблоками.

Выходцам из Средней Азии приходится тяжелее, чем многим другим. Да потому что наша национальная кухня нереально вкусна! Уверен, с этим тезисом никто не поспорит. Но у медали, как известно, две стороны. Сколь феерически вкусна наша традиционная еда, столь жирна она и вредна для человека. Не вся, разумеется, но обилие жиров и углеводов еще никому не шло на пользу.

Сколь феерически вкусна наша традиционная еда, столь жирна она и вредна для человека



Я самый большой фанат нашей гастротрадиции. Это кухня моего детства, в любви к которой я признался в своей дебютной книге «Кодекс хореканца», и от которой пострадал, пытаясь пропагандировать ее в Великобритании. Не отказавшись от нее и не предав свои корни, с годами тем не менее я стал замечать, как влияет на меня то, что я ем. Смена настроений, активности, креативности и самоощущения — все это во многом определяется тем, что мы впускаем в себя. Желудок диктует мозгу чаще, чем мозг желудку. Сила воли есть не у всех, и мы соблазняемся, поддаемся палитре вкусов, ароматов, красок нашей родной кухни.

Прислушиваясь к себе и отслеживая свое мировосприятие после того или иного блюда, я пришел к парадоксальному выводу: существует еда, которая пожирает нас изнутри. Еда-диверсант, еда-агент-провокатор, еда-внутренний-враг. С чистым сердцем и благими помыслами мы открываем ей доступ в «святая себя», в свой богатый внутренний мир, чтобы она зарядила нас энергией, вдохновила, придала сил. Но она предает! Все наши любимейшие бешбармаки, курутобы, шурпа выедают из нашего мозга креатив, способность сочинять, активно действовать. Эта еда усыпляет, расслабляет, размягчает нас. Да, она способна вызвать слюноотделение и щемящие сердце образы родного дома, но миллионный стартап на таком топливе вы не сочините.

Вредная еда отравляет жизнь, лишает нас шанса на успех, не дает нашим творческим способностям проснуться и развернуться во всем великолепии



Незачем есть мясо с бульбой на ночь. Сладких снов и инсайтов это не принесет. Когда говорят, что изменить мир можно, только изменив себя, стоит принять во внимание и то, что формирует нас как личностей. Еда тут не на последнем месте. Неправильная пища играет нашими эмоциями и приглушает способности ясно видеть картину мира. Аналогично и фанатизм в употреблении исключительно полезного и правильного, тоже до добра не доводит. Во всем важна мера и умеренность.

Да что там, когда я задумываю новую книгу и приступаю к ее воплощению, я резко меняю свой рацион. Любитель мяса и углеводов превращается в сурового вегетарианца, думающего о деле больше, чем о своих прихотях. Ту энергию, которая ушла бы на переваривание тяжелой пищи, я направляю в мозг. Винтики и шестеренки начинают работать с ускоренной силой, и здоровая еда превращается в идеи, замыслы, озарения, а не в то, во что она превращается обычно. Я хочу превращать пищу в то, что запустит мой мозг и мозг читателя как ракету, а не то, что будет спущено в унитаз. Да и читать книги, сущностные и важные для саморазвития, я тоже рекомендую, сопровождая их правильным, полезным меню. Тогда к мыслям автора подключится и ваш собственный креатив, и вы сочините что-то действительно крутое и потенциально денежное.

Не стоит недооценивать как пользу, так и потенциальный вред еды, и я веду речь не только о нашем здоровье. Вредная еда отравляет жизнь, лишает нас шанса на успех, не дает нашим творческим способностям проснуться и развернуться во всем великолепии. Еда съедает наше будущее. Мы по сути добровольно убиваем в себе лучшие возможности нашей жизни. Мы становимся кладбищем неродившихся идей и нереализованных проектов. Приятные мгновения на языке обходятся дороже, чем просто лишний жир в талии. Жиром заплывают наши чутье, изобретательность, активность. И некого в этом винить, кроме самих себя.

Потакать не желудку, а мозгу — выбор за вами







Я не ополчаюсь на нашу гастрокультуру, но призываю не злоупотреблять ее щедростью и тяжелым гастролюксом. Можно устраивать себе «праздник непослушания», позволяя немного лишнего, но наедаться, как преступник перед казнью — не лучший способ прожить жизнь. Потакать не желудку, а мозгу — выбор за вами. Мозг приносит идеи, которые приносят прибыль. А желудок — удобрения. Но на них ваша собственная жить не расцветет и не будет плодоносить. Проверено на себе. Проверьте и вы.

И, может быть, прежде чем постить в комментариях глупости и злобу, некоторым стоит попоститься? А лучше пишите в комментариях, какая еда дарит вам энергию и вдохновение!