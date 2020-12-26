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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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MOST запустил Венчурный фонд объемом 10 миллионов долларов США
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Сегодня в 11:17

MOST запустил Венчурный фонд объемом 10 миллионов долларов США

Состоялся официальный запуск первого в Центральной Азии частного венчурного фонда MOST VENTURES FUND I. Деятельность фонда включает инвестирование в стартапы из Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Сибири.

В рамках функционирования фонда планируется проведение серии программ акселерации в формате Investment Readiness Accelerator для проектов ранней стадии с последующим финансированием, а также инвестирование в технологические компании стадий Seed и Series A.

Фонд будет поддерживать лучшие технологические стартапы, ориентированные на глобальные рынки. У MOST Ventures Fund I два формата работы. Первый формат — отобранные стартапы ранней стадии будут приглашены в программу акселерации с последующим получением инвестиций. Второй формат — это инвестирование напрямую в компании, находящиеся на более позднем этапе, которые прошли этап проверки концепции, имеют рабочий продукт и проверенную и масштабируемую бизнес-модель. Управляющая инвестиционная компания зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана».

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