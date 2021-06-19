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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Москва заняла второе место среди европейских городов в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года
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Сегодня в 10:42

Москва заняла второе место среди европейских городов в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года

Результаты представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink. На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей — Париж. StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 000 стартапов, 2000 коворкингов, 800 акселераторов, по всему миру.

Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

Источник: rb.ru

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