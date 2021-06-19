Москва заняла второе место среди европейских городов в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года

Результаты представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink. На первой строчке регионального европейского рейтинга расположился Лондон, на третьей — Париж. StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 000 стартапов, 2000 коворкингов, 800 акселераторов, по всему миру.

Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

Источник: rb.ru