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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов мира
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Сегодня в 09:48

Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов мира

В 2020 году Москва заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index. За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов.

В тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации городов — Бангалор, Сан-Паулу, Торонто.

Города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: «Человеческий капитал», «Развитие бизнес-среды», «Издержки и инфраструктура», «Безопасность и качество жизни», а также «Цифровизация и инновации». При этом наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «Цифровизации и инновации» — 40% от общей оценки.

Источник: rb.ru

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#россия #москва #торонто #цифровизация
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