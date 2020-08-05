Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов мира

В 2020 году Москва заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index. За год российская столица улучшила свои позиции на пять пунктов.

В тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации городов — Бангалор, Сан-Паулу, Торонто.

Города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: «Человеческий капитал», «Развитие бизнес-среды», «Издержки и инфраструктура», «Безопасность и качество жизни», а также «Цифровизация и инновации». При этом наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа «Цифровизации и инновации» — 40% от общей оценки.

Источник: rb.ru