Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса»

Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Ее построят на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина.





Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания — примерно 75 метров.

В здании расположатся два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. «Яндекс» также планирует благоустроить территорию возле штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 гектаров.

Проект штаб-квартиры разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. «Яндекс» купил участок площадью 4 гектара на месте «Корстона» под строительство штаб-квартиры в конце 2018 года, а в июне 2020 года показал проект. Здание гостиницы должны демонтировать до конца 2020 года.

Источник: tjournal.ru