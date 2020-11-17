Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
moskovskie-vlasti-odobrili-proekt-novoy-shtab-kvartiry-yandeksa
Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса»
68
/
/

Сегодня в 13:07

Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса»

Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Ее построят на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина.


Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания — примерно 75 метров.

В здании расположатся два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. «Яндекс» также планирует благоустроить территорию возле штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 гектаров.

Проект штаб-квартиры разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. «Яндекс» купил участок площадью 4 гектара на месте «Корстона» под строительство штаб-квартиры в конце 2018 года, а в июне 2020 года показал проект. Здание гостиницы должны демонтировать до конца 2020 года.

Источник: tjournal.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#москва #яндекс #офис
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Туристы назвали Петергоф достопримечательностью с лучшим соотношением цены и качества...
610
Концерт «Любовь, каприз и волшебство» из цикла «В кругу друзей» пройдет на сцене Каме...
1559
Еще 4 столичные улицы станут односторонними
749