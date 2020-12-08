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Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана
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Сегодня в 11:13

Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана

Российский рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн выпустил новое видео — мини-фильм, в котором он рассказывает о создании своего ресторана Kaif Provenance. Посмотреть его можно на YouTube-канале музыканта.

В видеоролике показывается открытие ресторана 25 октября 2020 года и процесс создания заведения, начиная с августа. Также Моргенштерн рассказывает, почему назвал ресторан не просто Kaif, а Kaif Provenance.

В фильме фигурируют бизнес-партнеры Моргенштерна Янис и Стефан Греки, а на открытие пришли Филипп Киркоров, Эрик Давидович и мама Моргенштерна.

Источник: daily.afisha.ru

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#бизнес #ресторан #моргенштерн
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