Моргенштерн выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана

Российский рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн выпустил новое видео — мини-фильм, в котором он рассказывает о создании своего ресторана Kaif Provenance. Посмотреть его можно на YouTube-канале музыканта.

В видеоролике показывается открытие ресторана 25 октября 2020 года и процесс создания заведения, начиная с августа. Также Моргенштерн рассказывает, почему назвал ресторан не просто Kaif, а Kaif Provenance.

В фильме фигурируют бизнес-партнеры Моргенштерна Янис и Стефан Греки, а на открытие пришли Филипп Киркоров, Эрик Давидович и мама Моргенштерна.

Источник: daily.afisha.ru