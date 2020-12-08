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Моргенштерн, HammAli & Navai и о других артистах лейбла Zhara Music
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Сегодня в 20:29

Моргенштерн, HammAli & Navai и о других артистах лейбла Zhara Music

Zhara Music @zharamusic


Zhara Music — музыкальный лейбл, основанный Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым. Музыкальная дистрибуция, букинг, продвижение начинающих, топовых артистов и их песен — один из самых прогрессивных музыкальных лейблов России.

Артисты, выпускающиеся на Zhara Music, уверенно занимают места на вершинах отечественных и зарубежных хит-парадов и чартов. А талантливые исполнители, имена которых засияли на музыкальном небосклоне благодаря работе профессионалов этого лейбла, давно не только обрели широкого слушателя, но и активно гастролируют, собирая большие площадки и залы.

Артисты:

Моргенштерн, @morgen_shtern

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Российский рэп-исполнитель и музыкант. Ранее вел активную видеоблогерскую деятельность на YouTube. У него три альбома и множество синглов. 25 июня 2020 российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020», в котором Алишер Моргенштерн занял 21 строчку. Также в этом году он получил премию «Музыкант года» в GQ «Человек года» 2020.


Релизы:

— Cadillac, feat. Элджей

— Lollipop, feat. GAFUR

— Watafuk?!, feat. Lil Pump

— Альбом «Легендарная пыль»

— El Problema, feat. Тимати


Emin, @eminofficial


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Emin — российский и азербайджанский певец, музыкант, автор песен, предприниматель. Он первый вице-президент Crocus Group, одной из крупнейших девелоперских компаний России и владелец холдинга «ЖАРА».

Emin активно гастролирует по всему миру, занимается благотворительной деятельностью. У него множество музыкальных наград. За всю музыкальную деятельность он выпустил 16 альбомов и множество дуэтов с артистами эстрады.


Релизы:

— «ммм»

— «Камин», feat. Jony

— Fatima


HammAli & Navai, @navaib @hammali


хамали наваи.jpg


HammAli & Navai — российский рэп-дуэт, состоящий из певцов азербайджанского происхождения. У них два совместных альбома, один сольный и большое количество синглов.


Релизы:

— «Жить, не думая о тебе», feat. Bahh Tee

— «Ну почему?», feat. Emin

— «А если это любовь?»


Bahh Tee, @bahhtee


bahh_tee______________________________________________________fm______________________.jpg


Bahh Tee — российский певец, автор песен. Bahh Tee стал первым российским артистом, получившим известность через социальные сети и которому позже удалось донести свое

творчество до телезрителей и радиослушателей. Сейчас у него восемь альбомов и множество сольных синглов и с участием других артистов.


Релизы:

— «Это меняет меня абсолютно», feat. EMIN

— «Ты меня не стоишь», feat. Эллаи

— «Жить, не думая о тебе», feat. с HammAli & Navai

— Альбом «10 лет спустя»

— «Тобой дышу», feat. Turken


Rauf & Faik, @rauf_faik, @rauf_v_kartinkah, @faik_xo


Rauf-Faik-Kolybelnaya-1200x675.jpg


Российский музыкальный дуэт азербайджанского происхождения из Ижевска. В дуэте выступают братья-двойняшки Рауф и Фаик Мирзаевы. Идея и проект Rauf & Faik принадлежит самим ребятам. Братья композиторы и авторы своих песен.


Релизы:

— Australia

— Wonderful

— «Деньги и счастье»

— «Закат и рассвет»

— «Если тебе будет грустно», feat. Niletto


ЛСП,@lspolegi


лсп.jpg


ЛСП — белорусский певец, рэпер и автор песен. Сольную карьеру начал в 2007 году, с тех пор выпустил три мини-альбома и шесть студийных альбомов. В 2020 году ЛСП выпускает сразу два альбома: рэп-мюзикл «Свиное рыло» и лонгплей One More City, являющийся продолжением Tragic City.


Релизы:

— Альбом One More City

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