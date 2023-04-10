Mona Songz о том, кто привил ему любовь к музыке, как создаются треки и какие сложности возникают у артистов

Познакомились с Манарбеком Жуматай, которого все знают как Mona Songz, и узнали, как проходит подготовка к первому сольному концерту, когда выходит его новый альбом и как артист вдохновляется на создание треков.





Манарбек Жуматай, 27 лет, город — Алматы, артист, музыкант, @mona_songz





Как все началось





Я вырос в Павлодарской области, в селе Малыбай. Окончил колледж по специальности «Хоровой дирижер». Затем учился в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» по направлению «Эстрадный артист». Я человек, который любит свое дело и свою работу.

В моей семье все поют. Бабушка выступала на сцене. Мама еще в детстве научила меня петь, а папа — играть на гитаре. Уже с шести-семи лет я участвовал в конкурсах и детских фестивалях.

В роли кумира для меня всегда выступал папа. Мне нравилось, как он поет. В детстве родители купили мне музыкальный центр с караоке. Мы записывали песни, соревновались, кто сколько баллов наберет, проводили конкурсы по вечерам.

Вся моя жизнь была связана с музыкой







Поэтому у меня никогда не возникало мысли, что я занимаюсь чем-то не тем. Вся моя жизнь была связана с музыкой. Еще в школе я знал, что выберу творческую специальность.

Моя профессиональная карьера в качестве артиста началась в университете. В 2017 году я записал и выпустил первый официальный трек «Уакыт». Мы также сняли клип, который показывали на телеканале Gakku.

О творчестве и вдохновении





Я с детства любил песни Димы Билана. Помню, как в одной песне услышал его мелизмы. Для меня это было что-то новое. Еще я люблю творчество Андрея Губина.

Также я часто слушал зарубежных артистов. Например, мне нравится Jay Sean. А в 2010 году вышел трек Baby Джастина Бибера, который сильно меня вдохновил.

Из казахстанских артистов мне нравилось творчество группы «МузАРТ».

Музыка — это возможность донести свои мысли, рассказать о том, что у тебя на душе. В песнях я открываюсь и рассказываю о том, что для меня важно. С музыкой я принимаю все сложные ситуации и отпускаю какие-то моменты из жизни.





На создание треков меня вдохновляют жизненные ситуации. Я рассказываю о том, что меня трогает, выплескиваю это в творчестве. Могу писать обо всем: о влюбленности или ссоре с супругой. Мне нравится, что слушатели понимают меня.

Например, «Поцелованная солнцем» была написана еще во время студенчества. Мы с женой сидели в общежитии, и она рассказала, что когда она родилась, у нее на лице были пупырышки. Ее мама беспокоилась об этом, но люди говорили, что ее дочь поцеловало солнце, а в будущем у нее появятся веснушки. Меня впечатлила эта история, потому что в детстве у меня тоже были веснушки, и я стеснялся их. Я сидел с гитарой и стал напевать мотив. Так появилась песня, которая помогла многим посмотреть на себя по-другому и принять свои особенности. Мы все созданы идеальными, каждый по-своему красив. Треком «Поцелованная солнцем» я хотел донести людям, что нужно любить себя такими, какие мы есть.

В треке «Что будет завтра», которую я написал после смерти друга, мне хотелось донести, что смерть — это истина. Мы не может от нее убежать, не знаем, что будет завтра. Я хотел показать, что важно оставаться человеком, быть добрым и делать хорошие дела.

О сложностях





Сложности всегда есть. Человеку всегда чего-то не хватает. Надо добиваться новых целей. В самом начале у меня было мало опыта, было сложно найти средства, чтобы записывать песни. Теперь у меня есть друзья, которые поддерживают, помогают развиваться, творить.

Когда мы стали работать с Бахтияром @bakhtiyar_kz, стало проще. Мы вместе снимали каверы и записывали видео. Вместе с ним выпустили «Уакыт».

Теперь трудности возникают только с тем, что у меня много материала. Сложно выбрать, что стоит выпускать. Никогда не знаешь наверняка, что лучше.

В последнее время я перестал писать о том, что происходит в жизни, потому что в ней все стабильно. Приходится сочинять романтичные истории, быть в них актером. Слушатели это чувствуют, понимают, что в этих песнях меня нет. Музыканту нужно писать о том, что его тревожит. Но я ищу новые грани для своего творчества.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане





В Казахстане хорошо развивается музыкальная индустрия. Появилось много песен на казахском языке, которые звучат повсюду: в кино, заведениях, социальных сетях. Это классно. Наши ребята стали слушать и ценить казахстанских артистов. Многие понимают, что местные музыканты круче, чем зарубежные исполнители.





У нас есть много хороших артистов, которые делают музыку на мировом уровне. Проблема только в том, что у нас небольшое население, соответственно, аудитория тоже небольшая. Если делать музыку на русском, то тебя будут слушать в СНГ, а это тоже недостаточно большая аудитория. В будущем я планирую выпустить треки на английском.

О текущей деятельности и планах





4 мая в Алматы пройдет мой первый сольный концерт, о котором я давно мечтал. Я буду петь вживую с музыкальным бэндом. Планируем исполнить как полюбившиеся слушателям композиции, так и новый материал. Хотим провести концерт в нестандартном формате, поэтому подобрали небольшую площадку. Планируем создать что-то уютное и атмосферное. Будем выставлять художественную композицию, чтобы все смотрелось красиво. Параллельно пройдет презентация и съемки live-видео нового альбома. Все это позже будет выходить на YouTube-канале. На концерте выступят приглашенные гости: Say Mo, Nazima и другие артисты.

В новом альбоме нет грусти, которая обычно присутствует в моих треках. В композициях я признаюсь в любви своей жене разными способами. В альбоме пять песен, и каждая описывает определенный период жизни. Альбом получится добрый, с весенним настроением. В него войдут треки в моем стиле.

Также планируется выход трека на казахском языке, который станет саундтреком к одному казахстанскому фильму.

Совет начинающим музыкантам: просто делать





Совет начинающим музыкантам: просто делать и не париться. Если бить в одну точку, то в любом случае чего-нибудь добьешься. Не сдаваться. Не обесценивать свой труд. И когда все получится, не забывать, сколько работы было проделано.

Топ-3 музыканта, творчество которых я рекомендую:





— Yelaman, @yelamanmusic

— DELIN, @delin_music

— JEXY, @jexymusic.