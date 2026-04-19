Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
molodym-uchenym-so-stepen-yu-zarubezhnyh-vuzov-v-uzbekistane-vydadut-ipotechnye-kredity
logo
Молодым ученым со степенью зарубежных вузов в Узбекистане выдадут ипотечные кредиты
Новости Центральной Азии и мира

14.04.2026

Молодым ученым со степенью зарубежных вузов в Узбекистане выдадут ипотечные кредиты

В Узбекистане молодые ученые, получившие степень в ведущих зарубежных университетах, смогут воспользоваться льготной ипотекой на покупку жилья. Соответствующее постановление выпустило правительство страны.

Кредит предоставляется на сумму до 2 150 БРВ — около 885 миллионов сумов — сроком на 10 лет с ежемесячным погашением. Ставка составит 14% годовых, а финансирование будет осуществляться за счет средств коммерческих банков. При этом размер кредита не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья, которое должно находиться на первичном рынке на территории Узбекистана.

Воспользоваться программой смогут граждане Узбекистана не старше 35 лет, имеющие ученую степень, полученную в иностранном вузе, входящем в топ 100 одного из признанных международных рейтингов. Обязательным условием также является официальное признание зарубежного диплома в установленном порядке.

Для получения кредита необходимо подать заявку через единый портал интерактивных государственных услуг – ЕПИГУ, приложив заявление и договор с застройщиком на покупку жилья. После этого коммерческий банк в течение трех рабочих дней оценивает платежеспособность заявителя и направляет свое заключение в Министерство высшего образования, науки и инноваций.

Программа направлена на привлечение и удержание в стране молодых специалистов с международным академическим опытом, создавая для них дополнительные стимулы возвращаться и работать в Узбекистане.


Источник: uznews.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#жилье #узбекистан #ипотека #молодыеученые
Поиск по сайту:
В Ош и Талас из Бишкека можно уехать на GoBus: цены и расписание рейсов
В Ош и Талас из Бишкека можно уехать на GoBus: цены и расписание рейсов
В Ташкенте открылась первая роботизированная кофейня
Magic Safari: 15 мая в Ташкенте откроется тематический сафари-парк
В Ташкенте может появиться революционный небоскреб с вращающимися этажами
В международном аэропорту Ташкента впервые появилась зона для встречающих внутри терминала