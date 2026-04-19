Молодым ученым со степенью зарубежных вузов в Узбекистане выдадут ипотечные кредиты

В Узбекистане молодые ученые, получившие степень в ведущих зарубежных университетах, смогут воспользоваться льготной ипотекой на покупку жилья. Соответствующее постановление выпустило правительство страны.

Кредит предоставляется на сумму до 2 150 БРВ — около 885 миллионов сумов — сроком на 10 лет с ежемесячным погашением. Ставка составит 14% годовых, а финансирование будет осуществляться за счет средств коммерческих банков. При этом размер кредита не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья, которое должно находиться на первичном рынке на территории Узбекистана.

Воспользоваться программой смогут граждане Узбекистана не старше 35 лет, имеющие ученую степень, полученную в иностранном вузе, входящем в топ 100 одного из признанных международных рейтингов. Обязательным условием также является официальное признание зарубежного диплома в установленном порядке.

Для получения кредита необходимо подать заявку через единый портал интерактивных государственных услуг – ЕПИГУ, приложив заявление и договор с застройщиком на покупку жилья. После этого коммерческий банк в течение трех рабочих дней оценивает платежеспособность заявителя и направляет свое заключение в Министерство высшего образования, науки и инноваций.

Программа направлена на привлечение и удержание в стране молодых специалистов с международным академическим опытом, создавая для них дополнительные стимулы возвращаться и работать в Узбекистане.



